Bir yıldır fizik tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, beynine pıhtı atması sonucu 9 ay hastanede tedavi gördü. Hastaneden taburcu olan Kadir İnanır fizik tedaviye ise evinden devam etti. Aylar sonra ortaya çıkan Kadir İnanır'ın oldukça zayıfladığı görüldü.

KADİR İNANIR AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Beynine pıhtı atan Kadir İnanır aylarca yoğun bakımda tedavi altında tutuldu. 4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından önce normal odaya alınıp, ardından taburcu edilen İnanır, geçtiğimiz temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez başka bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık 1 yıldır fizik tedavi süreci devam eden Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı.

İstanbul Fatsalılar Derneği Başkanı Osman Cayak, Kadir İnanır'ı ziyaret etti ve ziyarete ilişkin fotoğraf paylaştı. Kadir İnanır'ın oldukça zayıfladığı gözlemdi.