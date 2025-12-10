Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Sabahattin Zaim, vefatının 18. yılında İZÜ’de anıldı

Prof. Dr. Sabahattin Zaim, vefatının 18. yıl dönümünde İZÜ’de anıldı. Aile albümünden karelerin yer aldığı fotoğraf sergisinin ardından başlayan panelde Prof. Dr. Mehveş Tarım, Prof. Dr. Sedat Murat ve Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu; baba, hoca ve ilim adamı olarak Sabahattin Zaim’i anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sabahattin Zaim, vefatının 18. yılında İZÜ’de anıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 11:43

Katılım bankacılığının ülkemizdeki kurucu isimlerinden Prof. Dr. Sabahattin Zaim, vefatının 18. yılında, adını taşıyan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde anıldı. Abdullah Tivnikli Konferans Salonunda düzenlenen panelin öncesinde, ‘Zaim Hoca’nın aile albümünden fotoğrafların da yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Açılışa İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erhan İçener ve Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş ve İZÜ Genel Sekreteri Dr. Fatih Hasdemir’in yanı sıra fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler de katıldı.

Sabahattin Zaim, vefatının 18. yılında İZÜ’de anıldı

ACAR: SABAHATTİN ZAİM’İN ŞİARI GÜZEL İNSAN YETİŞTİRMEKTİ

Fotoğraf sergisinin gezen konukların salonda yerlerini almasının ardından başlayan panelin açış konuşmasını İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar yaptı. Acar, Sabahattin Zaim’in Türk akademisinde dini ve milli değerleri temsil eden ilk isimlerden biri olduğuna dikkat çekti. ‘Zaim Hoca’nın İslam iktisadı ve katılım bankacılığı alanlarında öncü isimlerden olduğunu belirten Acar, “Prof. Dr. Sabahattin Zaim muarızlarının bile doğruluğuna şehadet ettiği bir şahsiyetti. Onun şiarı güzel insan yetiştirmekti. Biz de bu yolda gayret etmeye devam ediyoruz.” dedi.

Sabahattin Zaim, vefatının 18. yılında İZÜ’de anıldı

BULUT: HİÇBİR ZAMAN FİLDİŞİ KULESİNE ÇEKİLMEDİ

Programın moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Mehmet Bulut, Sabahattin Zaim’in siyaset üstü kalmayı ilke edindiğini belirterek akademiye ve sivil topluma verdiği öneme dikkat çekti. Zaim’in hiçbir zaman fildişi kulesine çekilmediğini belirten Bulut, hocanın her şart ve durumda topluma hizmeti esas aldığını ifade etti. Bulut şöyle dedi: “Pergelin sabit ucunu kendi değerlerine sabitleyip dünyayı anlamaya çalışmak ilim adamlığının en önemli gereği. Biz bunu Sabahattin Zaim Hoca’dan öğrendik.”

TARIM: BABAM BİR VAKIF İNSANDI

Sabahattin Zaim’in kızı ve İZÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehveş Tarım da babasına dair anılarını ve gözlemlerini paylaştı. Zaim’in, dinini ve değerlerini yaşamak için Arnavutluk’tan Türkiye’ye gelen bir muhacir çocuğu olduğuna dikkat çeken Tarım, Sabahattin Zaim’in dini ve medeni eğitime verdiği önemi dile getirdi. “İlk duamı da ilk dansımı da babamdan öğrendim.” diyen Tarım, hocanın milli kimliğe ve aile değerlerine verdiği önemin altını çizdi. “Babam kendini memleket meselelerine adamış bir vakıf insandı.” diyen Tarım, sözlerini Sabahattin Zaim’in “güzel insan” yetiştirmenin önemine vurgu yapan ifadeleriyle tamamladı.

Sabahattin Zaim, vefatının 18. yılında İZÜ’de anıldı

MURAT: KENDİSİNİ TALEBELERİNE VE MEMLEKETE ADAMIŞTI

25 yıl boyunca Sabahattin Zaim’in asistanlığını yapan Prof. Dr. Sedat Murat, hocanın öğrencilerini ailesinden ayırmadığını dile getirdi. “Kendisini onun kadar talebelerine ve memleketine adayan kimse görmedim.” diyen Murat, 'Zaim Hoca'nın hayatı boyunca akademinin yanı sıra özel sektörde de hizmet ettiğini kaydetti. Murat sözlerini şöyle sürdürdü: “Sabahattin Hoca iyi bir mümin ve iyi bir icracıydı. İmanının gereğini her manada yerine getirmeye gayret ediyordu. Allah rızası dışında bir beklentisi yoktu.”

Sabahattin Zaim, vefatının 18. yılında İZÜ’de anıldı

TABAKOĞLU: TÜRKİYE’DE İSLAM EKONOMİSİ ÇALIŞMALARINI BAŞLATTI

“45 senedir ders veren bir akademisyen olarak Sabahattin Zaim’in adını taşıyan bu kurumda görev yaptığım için gurur duyuyorum” diyen İZÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu ise Zaim’in çalışma ve emek ekonomisi alanlarında çığır açan bir şahsiyet olduğunu ifade etti. “İslam ekonomisi çalışmalarını Türkiye’de başlatan Sabahattin Zaim’dir.” diyen Tabakoğlu, Zaim’in İstanbul sanayi tarihi ve sanayi bölgeleri planlamalarına dair çalışmalarının henüz aşılamadığını belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekliye düşük maaş şoku! İsa Karakaş 'yüzde 77 etkilenecek' diyerek uyardı
Vatandaşlık maaşı kimlere ödenecek? İsmet Çetinkaya kritik detaya dikkat çekti
ETİKETLER
#Sabahattin Zaim
#Katılım Bankacılığı
#İslam İktisadı
#İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
#Akademik Kariyer
#Türkiye'de Ekonomi
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.