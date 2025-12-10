Sabahattin Zaim, vefatının 18. yılında İZÜ’de anıldı

Katılım bankacılığının ülkemizdeki kurucu isimlerinden Prof. Dr. Sabahattin Zaim, vefatının 18. yılında, adını taşıyan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde anıldı. Abdullah Tivnikli Konferans Salonunda düzenlenen panelin öncesinde, ‘Zaim Hoca’nın aile albümünden fotoğrafların da yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Açılışa İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erhan İçener ve Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş ve İZÜ Genel Sekreteri Dr. Fatih Hasdemir’in yanı sıra fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler de katıldı.

ACAR: SABAHATTİN ZAİM’İN ŞİARI GÜZEL İNSAN YETİŞTİRMEKTİ

Fotoğraf sergisinin gezen konukların salonda yerlerini almasının ardından başlayan panelin açış konuşmasını İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar yaptı. Acar, Sabahattin Zaim’in Türk akademisinde dini ve milli değerleri temsil eden ilk isimlerden biri olduğuna dikkat çekti. ‘Zaim Hoca’nın İslam iktisadı ve katılım bankacılığı alanlarında öncü isimlerden olduğunu belirten Acar, “Prof. Dr. Sabahattin Zaim muarızlarının bile doğruluğuna şehadet ettiği bir şahsiyetti. Onun şiarı güzel insan yetiştirmekti. Biz de bu yolda gayret etmeye devam ediyoruz.” dedi.

BULUT: HİÇBİR ZAMAN FİLDİŞİ KULESİNE ÇEKİLMEDİ

Programın moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Mehmet Bulut, Sabahattin Zaim’in siyaset üstü kalmayı ilke edindiğini belirterek akademiye ve sivil topluma verdiği öneme dikkat çekti. Zaim’in hiçbir zaman fildişi kulesine çekilmediğini belirten Bulut, hocanın her şart ve durumda topluma hizmeti esas aldığını ifade etti. Bulut şöyle dedi: “Pergelin sabit ucunu kendi değerlerine sabitleyip dünyayı anlamaya çalışmak ilim adamlığının en önemli gereği. Biz bunu Sabahattin Zaim Hoca’dan öğrendik.”

TARIM: BABAM BİR VAKIF İNSANDI

Sabahattin Zaim’in kızı ve İZÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehveş Tarım da babasına dair anılarını ve gözlemlerini paylaştı. Zaim’in, dinini ve değerlerini yaşamak için Arnavutluk’tan Türkiye’ye gelen bir muhacir çocuğu olduğuna dikkat çeken Tarım, Sabahattin Zaim’in dini ve medeni eğitime verdiği önemi dile getirdi. “İlk duamı da ilk dansımı da babamdan öğrendim.” diyen Tarım, hocanın milli kimliğe ve aile değerlerine verdiği önemin altını çizdi. “Babam kendini memleket meselelerine adamış bir vakıf insandı.” diyen Tarım, sözlerini Sabahattin Zaim’in “güzel insan” yetiştirmenin önemine vurgu yapan ifadeleriyle tamamladı.

MURAT: KENDİSİNİ TALEBELERİNE VE MEMLEKETE ADAMIŞTI

25 yıl boyunca Sabahattin Zaim’in asistanlığını yapan Prof. Dr. Sedat Murat, hocanın öğrencilerini ailesinden ayırmadığını dile getirdi. “Kendisini onun kadar talebelerine ve memleketine adayan kimse görmedim.” diyen Murat, 'Zaim Hoca'nın hayatı boyunca akademinin yanı sıra özel sektörde de hizmet ettiğini kaydetti. Murat sözlerini şöyle sürdürdü: “Sabahattin Hoca iyi bir mümin ve iyi bir icracıydı. İmanının gereğini her manada yerine getirmeye gayret ediyordu. Allah rızası dışında bir beklentisi yoktu.”

TABAKOĞLU: TÜRKİYE’DE İSLAM EKONOMİSİ ÇALIŞMALARINI BAŞLATTI

“45 senedir ders veren bir akademisyen olarak Sabahattin Zaim’in adını taşıyan bu kurumda görev yaptığım için gurur duyuyorum” diyen İZÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu ise Zaim’in çalışma ve emek ekonomisi alanlarında çığır açan bir şahsiyet olduğunu ifade etti. “İslam ekonomisi çalışmalarını Türkiye’de başlatan Sabahattin Zaim’dir.” diyen Tabakoğlu, Zaim’in İstanbul sanayi tarihi ve sanayi bölgeleri planlamalarına dair çalışmalarının henüz aşılamadığını belirtti.