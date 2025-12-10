Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Japonya, Rusya ve Çin'e karşı harekete geçti! Jetler havalandı

Rusya ve Çin'e ait bombardıman uçakları Japonya yakınlarında ortak uçuş gerçekleştirdi. Japonya, güvenlik gerekçesiyle kendi savaş jetlerini havalandırdı. Japonya Savunma Bakanı bu eylemleri ulusal güvenlik açısından ciddi bir endişe kaynağı olarak nitelendirdi.

Japonya, Rusya ve Çin'e karşı harekete geçti! Jetler havalandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.12.2025
12:11
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
12:11

ile arasında yükselen askeri ve diplamtik krize da dahil oldu. Japonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya ve Çin'e ait askeri uçakların Japonya hava sahası yakınlarında uçuş yapması nedeniyle Tokyo yönetiminin tedbir olarak kendi savaş jetlerini havalandırdığı bildirildi.

Rusya’ya ait 2 adet nükleer kapasiteli Tu-95 stratejik bombardıman uçağının Japon Denizi üzerinden Doğu Çin Denizi’ne uçarak Çin’e ait 2 adet H-6 bombardıman uçağıyla buluştuğu aktarılan açıklamada, uçakların daha sonra Pasifik'te "uzun mesafeli ortak uçuş" gerçekleştirdiği ifade edildi.

Ayrıca Çin’e ait 4 adet J-16 savaş uçağının bombardıman uçaklarıyla birlikte Japonya’nın Okinawa ve Miyako adaları arasında çift yönlü uçuş yaptığı belirtilirken, eş zamanlı olarak Japon Denizi’nde 1 adet A-50 erken uyarı uçağı ve 2 adet Su-30 savaş uçağının dahil olduğu Rus Hava Kuvvetleri aktivitesi tespit edildiği aktarıldı.

Japonya, Rusya ve Çin'e karşı harekete geçti! Jetler havalandı

"AÇIK BİR GÜÇ GÖSTERİSİ"

Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Rusya ve Çin’e ait bombardıman uçaklarının gerçekleştirdiği ortak uçuşların Japonya çevresindeki askeri faaliyetlerin genişlediğini ve yoğunlaştığını gösterdiğini belirterek, "Ülkemize yönelik açık bir güç gösterisi olan bu eylemler, ulusal güvenliğimiz açısından ciddi bir endişe kaynağıdır" açıklamasında bulundu.

Gerekli tüm tedbirlerin alındığının altını çizen Koizumi, "Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri, savaş uçaklarını derhal havalandırarak hava sahası ihlaline karşı sıkı önlemler almıştır" ifadelerini kullandı.

Japonya, Rusya ve Çin'e karşı harekete geçti! Jetler havalandı

İKİ ÜLKENİN ASKERİ FAALİYETLERİ TANSİYONU YÜKSELTTİ

Japonya hükümeti, Çin'e ait Liaoning uçak gemisinden kalkan J-15 tipi savaş uçaklarının 6 Aralık’ta Okinawa adasının güneydoğusunda Japonya’ya ait askeri jetlere radar kilitlediğini açıklayarak, olayı "tehlikeli ve son derece üzücü" olarak nitelemişti.

Çin yönetimi, bu konudaki suçlamaları reddederken, iki ülke arasında askeri gerilim yükselmişti. Son olarak dün Güney Kore ordusu, Çin ve Rusya'ya ait 9 askeri uçağın kısa süreliğine Güney Kore Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne (KADIZ) girdiğini duyurmuştu.

