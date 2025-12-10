Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Etiketle kasa fiyatı arasındaki 15 liralık farkı icraya taşıdı!

İzmir'de marketten satın aldığı 1 koli maden suyunun etiket (raf) ile kasa fiyatı arasındaki 15 liralık farkın ödenmesi için tüketici hakem heyetine başvuran avukat Ege Görkem Ertürk, heyetin kararına rağmen para iadesi yapmayan market hakkında icra takibi başlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Etiketle kasa fiyatı arasındaki 15 liralık farkı icraya taşıdı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 11:43

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Ertürk, nisan ayında bir zincir market şubesinden 1 koli maden suyu almak istedi. Raf fiyatı 100 lira olan ürüne kasada 115 lira olduğunu öğrenen Ertürk, market görevlisine 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'u hatırlatarak, bu tür durumlarda raf fiyatının geçerli olacağını söyledi.

Ertürk, ürünü 100 liradan satın alma talebi reddedilince ödeme fişiyle ilçedeki tüketici hakem heyetine başvurdu. Heyet yaptığı inceleme sonucunda mevzuat gereği tüketici lehine olan fiyatın geçerli olduğuna hükmetti.

Etiketle kasa fiyatı arasındaki 15 liralık farkı icraya taşıdı!

Heyet, kararında şu değerlendirmede bulundu:

"Tüketici talebinin 6502 Sayılı Kanunun 54-2 maddesi 'etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır' hükmü kapsamında olduğu anlaşıldığından, tüketici talebinin kabulü doğrultusunda karar verilmesi gerektiği değerlendirilmiştir."

Ertürk, haziran ayındaki karara rağmen fiyat farkının ödenmemesi üzerine alacağın tahsili için başlattı.

'ŞU AN SÜREÇ İCRA TAKİBİ AŞAMASINDA'

Ertürk, fiyat farkını öğrendiğinde kasiyerin kendisine etiketi değiştirmeyi unuttuğunu, personeli de mağdur etmemek adına ürünü satın aldığını söyledi.

Kanun hükmü gereğince haklı bulunduğunu kaydeden Ertürk, "Her il ve ilçede faaliyet gösteren bu zincir marketin kurumsal e-mail (elektronik posta) hesabına 2 kez mail yollayarak kararıyla birlikte 15 liranın iadesini istedim. İkisinde de muhatap bulamadım, cevap alamadım. Bunun üzerine bu kararı icraya koydum. Şu an süreç icra takibi aşamasında" dedi.

Etiketle kasa fiyatı arasındaki 15 liralık farkı icraya taşıdı!

Ertürk, amacının haksızlığa dikkati çekmek olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Benim 15 liraya bir ihtiyacım yok. 15 lira komik bir rakam olarak kalıyor. Fakat kimse hakkını aramıyor. Ben kanun gereği hakkım olanı korumak amaçlı ve oradaki çalışanların lakayıt, umursamaz, 'ben cebimden 15 lira vereyim, büyütmeyin' tarzındaki yaklaşımına sinirlendiğim için tüketici hakem heyeti yoluna gittim."

Benzer olayla karşılaşanlara çağrıda bulunan Ertürk, "Tüketici Hakem Heyetine e-Devlet üzerinden başvurmak tamamen ücretsiz ve çok kolay, her şey dijital. Herhangi bir adliyeye gitmelerine ya da yazılı bir form doldurmalarına gerek yok. Herkes hakkını arasın, kanun bilsin" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akaryakıta indirim sinyali! ABD, 2026 petrol fiyatı tahminini revize etti
ETİKETLER
#tüketici hakem heyeti
#icra takibi
#fiyat farkı
#tüketici hakları
#6502 Sayılı Kanun
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.