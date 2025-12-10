Sayısız burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son halini görenler şaştı kaldı

Bir süredir Özgü Kaya ile sevgili olan Murat Dalkılıç, son yıllarda geçirdiği burun ameliyatlarıyla zor günler geçiriyor. 12'nci kez ameliyat masasına yatan Murat Dalkılıç, Özgü Kaya ile paylaştığı videoda değişimiyle dikkat çekti.

MURAT DALKILIÇ'IN SON GÖRÜNTÜSÜNE YORUM YAĞDI

Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya dün akşam eğlendikleri anları sosyal medya hesabından paylaştı. İkilinin eğlenceli anlarına yorum yağarken, Murat Dalkılıç'ın son görünümü ise dikkatlerden kaçmadı. 12'nci kez ameliyat olan Murat Dalkılıç'ın tampon kullanmaya devam ettiği görüldü.

MURAT DALKILIÇ YAŞADIĞI ZORLU SÜRECİ ANLATTI

Murat Dalkılıç, "7 yaşından 25'e kadar yedi defa ameliyat oldum. Sonra bir daha olmak istemedim. O peşimi bırakmadı. 4 - 5 sene önce nüksetti. Detone olmaya başlayınca mecburen oldum. O ameliyatta enfeksiyon kaptım. O enfeksiyon defalarca masaya yatırdı bizi. Şarkı söylerken nefes önemli; onu tam yerine getirmemiz gerekiyor. Burundan nefes alamayınca şarkı söylemek zorlaşır. Burun konusunda dünyanın en önemli ülkelerinden biriyiz. Benim kapalı ameliyat olmam gerekiyordu. Menenjit riski vardı. O riski almayalım diye 11'er saat, iki tane arka arkaya ameliyat oldum, komalar yaptım. O süre içerisinde doktor, 'Bu süreçte düzeltme ihtimalimiz var' dedi. İnsanlar hayatına zor şeyler geldiğinde üzülüyorlar. Ben hediye olarak kabul edebilmeyi öğrendim. Hayatımda iki senedir şimdiye kadar yaşamadığım süreci yaşıyorum, hiç olmadığım Murat’ı keşfettim. Hasta olduğuma çok üzülmüyorum” dedi.