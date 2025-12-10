Menü Kapat
11°
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Nvidia CEO’su: Yapay zeka kıyameti olmayacak

Jensen Huang, yapay zekânın insanlığı tehdit edeceği yönündeki korkuların “bilimkurgu”dan ibaret olduğunu söylüyor.

Nvidia CEO’su: Yapay zeka kıyameti olmayacak
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 11:30

Yapay zekâ alanında baş döndüren bir hızla ilerlerken, ister istemez geleceğe dair korkular da çoğalıyor. “Acaba kendi sonumuzu mu hazırlıyoruz?” sorusu artık gündelik bir tartışma haline geldi. Nvidia CEO’su Jensen Huang’a göre ise bu endişelerin çoğu abartılı. Ünlü yönetici, yapay zekânın insanı gezegenin zirvesinden indirecek bir tehdit oluşturmayacağı görüşünde.

Nvidia CEO’su: Yapay zeka kıyameti olmayacak

“YAPAY ZEKA KIYAMETİ OLMAYACAK”

Huang, Joe Rogan’ın podcast’inde yapay zekâya dair en kritik soruları yanıtladı. Makinelerin insan zekâsını taklit edebileceğini, karmaşık problemleri çözebileceğini, hatta verilen talimatları kusursuzca yerine getirebileceğini kabul ediyor. Ama buna rağmen, “kontrolün tamamen kaybedileceği” o karanlık senaryoların gerçekçi olmadığını düşünüyor. Ona göre, yapay zekânın insan hâkimiyetini yıkacağı fikri büyük ölçüde bilimkurgudan besleniyor. Yakın geleceğin çok daha üretken, insanla birlikte büyüyen bir teknoloji dönemine işaret ettiğini söylüyor.

Nvidia CEO’su: Yapay zeka kıyameti olmayacak

“DÜNYADAKİ BİLGİNİN YÜZDE 90’INI YAPAY ZEKÂ ÜRETECEK”

Huang’ın en iddialı çıkışlarından biri ise birkaç yıl içinde dünyadaki tüm bilginin yaklaşık yüzde 90’ının yapay zekâ tarafından üretileceği öngörüsü. Bu yalnızca üretken modelleri değil, sürekli öğrenen ve kendi kendine bilgi üreten otonom sistemleri de kapsıyor. İnsanın bilgi üretimindeki rolünün yeniden tanımlanacağı, yani dengelerin biraz değişeceği açık; fakat Huang’a göre bu, insanı sistemin dışına atan değil, aksine güçlendiren bir dönüşüm olacak.

Nvidia CEO’su: Yapay zeka kıyameti olmayacak

“BEKLENMEDİK DAVRANIŞLAR BİLİNÇ DEĞİL, VERİ YANSIMASI”

Zaman zaman yapay zekânın sergilediği tuhaf veya “tehlikeli” gibi algılanan çıktılar da gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda bir modelin, kurgusal bir mühendisin sırlarını açıklamakla tehdit etmesi tartışma konusu olmuştu. Huang, bu örneklerin bir bilinç göstergesi olmadığının altını çiziyor. Sistemlerin niyeti yok; sadece öğrendikleri insan davranışlarını, yani devasa veri yığınlarını farklı şekillerde yeniden yorumluyorlar. Kısacası, “makine istiyor” diye bir durum yok.

Nvidia CEO’su: Yapay zeka kıyameti olmayacak

“YOK ETMEYE DEĞİL, BİRLİKTE GELİŞMEYE GİDİYORUZ”

Otonom sistemlerin artacağını reddetmiyor Huang. Hatta bunun kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Ancak bu ilerleyişin insanı yok eden değil, insanla birlikte gelişen bir teknoloji çizgisine doğru gittiği düşüncesinde.

ETİKETLER
#nvıdıa
#Yapayzeka
#Jensenhuang
#Gelecekteknolojileri
#Otonomsistemler
#Teknoloji
