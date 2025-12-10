Menü Kapat
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Dünya devinde alarm zilleri çaldı: Satışlar dibi gördü

Avrupa perakende pazarından gelen son rakamlar, Intel’in masaüstü işlemci satışlarında ciddi bir erime yaşadığını gösteriyor. AMD ise tam tersine hız kesmeden yükselmeye devam ediyor.

Dünya devinde alarm zilleri çaldı: Satışlar dibi gördü
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 11:25

Masaüstü işlemci pazarındaki rekabet, yılın son çeyreğine yaklaşırken bambaşka bir tabloya dönüştü. Talepteki daralma, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve platform maliyetlerinin yükselmesi derken kullanıcı tercihleri de belirgin biçimde değişmiş durumda. Özellikle Avrupa’dan gelen son veriler, Intel açısından adeta bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Dünya devinde alarm zilleri çaldı: Satışlar dibi gördü

Online perakendeci Mindfactory’nin haftalık satış raporuna göre Intel, yıllar sonra ilk kez yüzde 5 gelir payının altına indi. Haftalık işlemci satışları 250 adet seviyesine kadar gerilerken, şirketin yeni nesil Arrow Lake serisinin bu hacme katkısı yalnızca 40 adetle sınırlı kaldı. Geriye kalan yaklaşık 200 adetlik satış ise hâlâ LGA 1700 tabanlı 12., 13. ve 14. nesil modellere ait. Bu tablo, Intel’in pazardaki ağırlığının ne kadar hızlı eridiğini açıkça ortaya koyuyor.

Dünya devinde alarm zilleri çaldı: Satışlar dibi gördü

AMD TARAFINDA DURUM TAM TERSİ

cephesi ise aynı hafta içerisinde adeta vites yükseltmiş durumda. Şirket hem AM4 hem AM5 platformlarıyla güçlü bir talep oluşturmayı sürdürüyor. Mindfactory verilerine göre Ryzen 5000, 7000 ve 9000 serilerini kapsayan toplam 3.655 adet işlemci satıldı. Gelir dağılımı da tabloyu fazlasıyla netleştiriyor: AMD’nin gelir payı %95,05 seviyesine dayanmış durumda. Birim satışta ise %93,6 gibi ezici bir üstünlük söz konusu. Ortalama satış fiyatlarının da AMD’de 310 euro civarında seyrettiği, Intel’de ise bunun 236 euro dolaylarında kaldığı aktarılıyor. Bu fark, kullanıcıların hangi markaya yöneldiğini anlamak için bile yeterli. Üstelik Ryzen 7 9800X3D ve 7800X3D, perakende pazarının en popüler modelleri olmayı sürdürüyor.

Dünya devinde alarm zilleri çaldı: Satışlar dibi gördü

GECİKEN NOVA LAKE, INTEL’İ ZORLUYOR

Sektördeki genel yorumlara bakıldığında, Intel’in masaüstü pazarında geri planda kalmasının ana nedenlerinden biri olarak Nova Lake mimarisinin uzak bir lansman takvimine sahip olması gösteriliyor. Rekabetin bu kadar hızlandığı bir dönemde yeni serinin gecikmesi, özellikle orta ve üst segmentte AMD’ye ciddi bir avantaj sağlamış durumda.

ETİKETLER
#amd
#Intel Tabanlı Mac
#İşlemci Pazarı
#Nova Lake
#Arrow Lake
#Ryzen
#Teknoloji
