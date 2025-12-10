Putin dilinden düşürmüyordu: Ukrayna lideri Zelenskiy seçime yeşil ışık yaptı

Rus lider Vladimir Putin'in sıklıkla dile getirdiği Ukrayna seçimleri için Volodimir Zelenskiy ilk kez olumlu konuştu. Zelenskiy, ABD’nin ve Avrupa ülkelerinin oy güvenliğini sağlaması durumunda gelecek 3 ay içinde seçimlerin olabileceğini söyledi.

''SEÇİME HAZIRIM''

Zelenskiy dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Seçime hazırım. ABD’nin bana yardım etmesini istiyorum. Belki Avrupalı ortaklarımız ile birlikte seçimin güvenliğini garanti altına alabiliriz. Böylece Ukrayna gelecek 60 ila 90 gün arasında bir seçim için hazır olacaktır" ifadelerini kullandı.

''PARLAMENTOYA BAŞVURACAĞIM''

Ukrayna Devlet Başkanı, savaş nedeniyle ilan edilen sıkıyönetim sırasında seçim yapılmasına imkan sağlayacak yasa tasarıları hazırlaması için parlamentoya başvuracağını söyledi. 2019 yılında göreve gelen ve görev süresi geçtiğimiz yıl dolan Zelenskiy ayrıca iktidarı elinden bırakmamak için seçimlerden kaçındığına ilişkin iddiaların "tamamen kifayetsiz" olduğunu ifade ederek suçlamaları reddetti.

TRUMP DA ZELENSKİY'İ SUÇLAMIŞTI

Trump dün ABD basınına yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz, demokrasi hakkında konuşuyorlar ama durum artık demokrasinin olmadığı bir noktaya geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

UKRAYNALILAR SAVAŞ ZAMANI SEÇİM İSTEMİYOR

Ukraynalıların büyük bir kısmı son zamanlarda yapılan anketlerde savaş zamanında seçim düzenlenmesine karşı olsa da en son seçimlerin düzenlendiği 2019 yılından bu yana kısıtlı değişikliklerin yaşandığı siyaset alanında yeni isimler görmek istediklerini kaydetti. Ancak muhtemel bir seçimde cephe hatlarına yakın noktalarda ve Rusya’nın işgal ettiği bölgelerde bulunan Ukraynalıların oy kullanıp kullanamayacağı da merak oluşturuyor.