Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Çin hipersonik silah için yakıt üretmeyi başardı: En büyük rezerv Türkiye’de

Çinli araştırmacılar, deniz suyundan sürdürülebilir şekilde tatlı su üretip aynı anda bor elde edebilen yeni bir teknoloji geliştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çin hipersonik silah için yakıt üretmeyi başardı: En büyük rezerv Türkiye’de
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 11:18

Güneş enerjisinden güç alan bu yöntem, hem su arıtımında hem de savunma sanayii açısından kritik önemde olan bor tedarikinde oyunu değiştirebilir. Çünkü bor, Çin’in hipersonik silah programında kullanılan scramjet motorlarının yakıtlarında ve neodimyum-demir-bor mıknatıslarda hayati rol oynuyor. Ülke ise bu elementte hâlâ büyük ölçüde dışa bağımlı; üretimde Türkiye ve ABD öne çıkıyor.

Çin hipersonik silah için yakıt üretmeyi başardı: En büyük rezerv Türkiye’de

Deniz suyunda bor çok düşük oranlarda bulunuyor ve klasik ters ozmoz sistemleri bu elementi ayrıştıramıyor. Hatta zaman zaman borun yoğunlaşmasına neden olup sağlık riskleri yaratabiliyor. Tam da bu noktada Northwest A&F University ekibinin geliştirdiği MMS adlı kompozit jel, işi tamamen tersine çeviriyor.

UMUT VERİCİ

Sodyum aljinat temelli jel; güneş ışığını verimli şekilde ısıya dönüştüren MXene nanomalzemesi ve boru yakalayan magnezyum oksit (MgO) ile birleştirilmiş. Yaklaşık 2 milimetrelik tabakalar hâlinde çalışan jel, üst yüzeyde güneş ışığını emiyor. Isınan MXene sayesinde yüzeyde buharlaşma oluşuyor, böylece su jelin içinden yukarı doğru çekiliyor. Bu akışın geçtiği alt katmanda ise MgO, bor iyonlarını tutarak kaybolmalarını engelliyor. Araştırma ekibinin yaptığı testlerde MMS jeli, saatte metrekare başına 2,14 kilogram tatlı su üretmeyi başardı. Dokuz saatlik çalışmada ise 225,52 miligram bor toplandı. Üstelik bu performans, yedi kez kullanım sonrası bile büyük ölçüde korundu; jel hâlâ borun yüzde 86’sından fazlasını yakalayabiliyordu. Buharlaşma veriminde de kayda değer bir düşüş olmadı. Bu da teknolojinin dayanıklılığı açısından umut verici bir işaret olarak görülüyor.

Çin hipersonik silah için yakıt üretmeyi başardı: En büyük rezerv Türkiye’de

Teknolojinin sahadaki karşılığını görmek için Hong Kong’da düşük güneşlenmeye sahip mart ayında yapılan denemeler de oldukça çarpıcı. Sistem, yalnızca üç saatlik çalışmada metrekare başına 5,20 kilogram tatlı su üretti ve 122,45 miligram bor topladı. Daha da önemlisi, arıtılan suda hiç bor bulunmaması. Bu sonuç, yöntemin hem içme suyu güvenliği hem de bor geri kazanımı açısından ne kadar işlevsel olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Araştırmacılar, elde edilen borun yalnızca savunma alanında değil, tarımda da kıymetli olduğunu hatırlatıyor. Kontrollü deneylerde bor takviyesinin çimlenme oranlarını ve bitki biyokütlesini belirgin şekilde artırdığı görülmüş.

Çin hipersonik silah için yakıt üretmeyi başardı: En büyük rezerv Türkiye’de

SIRADA MALİYET VE ÖLÇEK SORUSU VAR

Ortaya konan teknoloji güçlü bir potansiyele işaret ediyor. Ancak işin endüstriyel boyutu hâlâ soru işareti. Maliyetlerin düşürülmesi ve sistemin büyük ölçekli tesislerde uygulanabilir hale getirilmesi için daha fazla araştırma gerektiği belirtiliyor. Buna rağmen, deniz suyundan bor elde edebilmek—üstelik sadece kullanarak—Çin’in stratejik ham madde arayışında dikkat çekici bir adım olarak görülüyor.

ETİKETLER
#güneş enerjisi
#savunma sanayi
#Su Arıtımı
#Bor Tedariki
#Mms Jel
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.