2 ay önce kuruldu 4,5 milyar dolar değere ulaştı

2023’ten bu yana yapay zekâ alanında yaşanan hızlı büyüme, teknoloji devlerinin değerine değer katarken bir yandan da yepyeni şirketlerin birkaç ay içinde milyar dolarlık oyunculara dönüşmesine zemin hazırladı. OpenAI, Nvidia, Google gibi devlerin yanına şimdi bir yenisi daha ekleniyor: Unconventional AI.

Sadece iki ay önce kurulan girişim, son yatırım turunda 475 milyon dolar toplayarak 4,5 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Üstelik yatırımcı listesi de oldukça dikkat çekici; Jeff Bezos’tan Andreessen Horowitz’e kadar teknoloji dünyasında ağırlığı olan pek çok isim Unconventional AI’a güveniyor.

ENERJİ SORUNUNA “YENİ TÜR BİR BİLGİSAYAR” CEVABI

Şirketin bu kadar kısa sürede öne çıkmasının nedeni aslında oldukça net: Yapay zekâ modellerinin giderek artan enerji tüketimine ve hesaplama maliyetlerine çözüm getirmeyi hedefliyorlar. Kurucu Naveen Rao, bugün AI’ı ayakta tutan sistemlerin artık sürdürülebilir olmadığını, bu yüzden “tamamen yeni bir bilgisayar” tasarlamak gerektiğini söylüyor.

Unconventional AI, yalnızca yeni bir çip geliştirmekle yetinmeyecek. Sıfırdan tasarlanan özel silikon mimarisi ve ona uygun sunucu altyapısıyla birlikte, AI’ın temel donanım katmanını baştan yazmayı planlıyor. Bu iddia, elbette sektörde büyük merak uyandırıyor. Rao’nun işaret ettiği sorun oldukça gerçek: Yapay zekâ altyapısı neredeyse bütünüyle Nvidia GPU’larına dayanıyor ve firmanın pazar hakimiyeti maliyetleri yukarı çekerken tedarik zincirini de ciddi şekilde zorluyor. Öyle ki, Nvidia’nın yeni nesil Blackwell GPU’ları şimdiden bir yıl öncesinden tükenmiş durumda. Buna ek olarak, ABD’de veri merkezlerinin yıllık elektrik tüketimi 200 TW/s seviyesine ulaşmış durumda. Bu da “enerji verimliliği” konusunun artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu gösteriyor.