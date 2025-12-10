Menü Kapat
TGRT Haber
11°
Politika
Editor
 Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj! "Terörsüz Bölge idealine mutlaka ulaşacağız"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, "Terörsüz Bölge idealine mutlaka ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.12.2025
11:08
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
11:43

10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"BARIŞ VE ADALET GİBİ KAVRAMLAR SÜREKLİ İRTİFA KAYBETMEKTEDİR"

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 77'nci yıl dönümünde, başta milletimiz olmak üzere, insanlık ailesinin her bir ferdinin 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü tebrik ediyorum. İnsanlığın ortak değer ve kazanımlarını temsil eden bu önemli Belge, her bireyin doğuştan sahip olduğu hakları güvence altına alan küresel bir taahhüt olma özelliğini bugün de muhafaza etmektedir. Bununla birlikte Beyannamede münderiç kural ve ilkeler dünyanın birçok bölgesinde ihlal edilmekte; ve adalet gibi kavramlar sürekli irtifa kaybetmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj! "Terörsüz Bölge idealine mutlaka ulaşacağız"

ve işgal altındaki topraklarında karşımıza çıkan mezalim, uluslararası kamuoyunun tüm gayretlerine rağmen, maalesef varlığını sürdürmektedir. 70 bini aşkın Gazzelinin hayatını kaybettiği bu soykırım, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde zikredilen değerlerin ağır tahribata uğradığının açık bir göstergesidir. Dev bir enkaz yığınına çevrilen Gazze'nin bir an önce ayağa kaldırılması, tüm insanlığın Filistinlilere karşı müşterek sorumluluğudur. Gazze'de âdil ve kalıcı barışa giden yegâne yol, ülkemizin de katkısıyla tesis edilen ateşkesin güçlendirilmesi ve iki devletli çözüm modelinin en kısa sürede hayata geçirilmesidir. Ancak , hukuk ve kural tanımazlığını burada da göstermekte, 11 Ekim'den beri en az 370 Filistinliyi katlettiği saldırılarıyla ateşkesi ihlal etmektedir. Uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskıyı artırması, Gazze'nin tekrar çatışmalara sürüklenmemesi açısından kritik önemdedir. Aynı şekilde 'da akan kardeş kanının durması, ülkenin yeniden güven ve istikrar ortamına kavuşması amacıyla barış ve diyalog odaklı girişimlerimiz sürmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj! "Terörsüz Bölge idealine mutlaka ulaşacağız"

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığıyla mücadele Beyannamedeki ilkelerin korunması bakımından hayati önemdedir. Nefret içeren suç ve söylemlerin görmezden gelinmesi, bunlara karşı gerekli tedbir ve yaptırımların uygulanmaması, hatta çoğu zaman düşünce özgürlüğü bahanesiyle teşvik edilmesi asla kabul edilemez. Türkiye olarak, tarihimizden devraldığımız güçlü mirasla dil, ırk, köken ayrımı yapmadan, başta gönül ve kültür coğrafyamız olmak üzere, tüm dünyada insan hak ve onurunu savunmaya; küresel barış ve güvenliğe en yüksek düzeyde katkı sunmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj! "Terörsüz Bölge idealine mutlaka ulaşacağız"

"TERÖRSÜZ BÖLGE İDEALİNE MUTLAKA ULAŞACAĞIZ"

Eş zamanlı olarak yaklaşık yarım asırdır binlerce insanımızın hayatına mâl olan, refah ve istikrar yürüyüşümüzü sekteye uğratan musibetinden de milletimizi ebediyen kurtaracak adımları kararlılıkla atacağız. Önce Terörsüz Türkiye hedefine vasıl olacak, inşallah ardından da merkezinde kalkınmanın, dayanışmanın, iş birliğinin ve huzurun bulunduğu Terörsüz Bölge idealine mutlaka ulaşacağız. Bunda kararlıyız, sabırlıyız, samimiyiz. Bu düşüncelerle, milletimizin, kardeşlerimizin ve tüm insanlığın 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü bir kez daha kutluyor; bu önemli günün Gazze, Filistin ve Sudan başta olmak üzere, tüm dünyaya barış, huzur, istikrar ve adalet getirmesini can-ı gönülden temenni ediyorum"

