Yağız Can Konyalı'dan Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy'a evlilik teklifi

Yağız Can Konyalı kaç yaşında?

20 Eylül 1991 doğumlu Yağız Can Konyalı, oyunculuk kariyerine 2006 yılında İlk Aşk filmi ile adım attı. Konyalı, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Adı Mutluluk, Arıza gibi dizilerde rol aldı.