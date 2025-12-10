Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Yağız Can Konyalı'dan Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy'a evlilik teklifi

Derya Baykal ile Ferhan Şensoy'un kızları Derya Şensoy evleniyor. Bir süredir oyuncu Yağız Can Konyalı ile beraber olan Derya Şensoy aldığı evlilik teklifini sosyal medyadan paylaştı.

Yağız Can Konyalı'dan Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy'a evlilik teklifi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 11:23

Doksanlar dizisinde Tuğba karakteriyle yer alan Derya Şensoy, ilk televizyon deneyimini yaşadı. Bir süredir tiyatro ile ilgilenen Derya Şensoy, evlilik yolunda ilk adımını attı.

DERYA ŞENSOY İLE YAĞIZ CAN KONYALI EVLENİYOR

Geçtiğimiz haftalarda birlikte katıldıkları bir davette ilk kez kameralar karşısına çıkan Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı sevenlerine sürpriz yaptı.

Yağız Can Konyalı'dan Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy'a evlilik teklifi

Yağız Can Konyalı, hazırladığı romantik sürprizle Derya Şensoy'a evlilik teklifinde bulundu. Teklif karşısında büyük mutluluk yaşayan Şensoy, sevgilisinin jestiyle duygusal anlar yaşadı. İki isme Derya Şensoy'un ikizi Ferhan Şensoy da dahil oldu.

Yağız Can Konyalı'dan Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy'a evlilik teklifi
Sıkça Sorulan Sorular

Yağız Can Konyalı kaç yaşında?
20 Eylül 1991 doğumlu Yağız Can Konyalı, oyunculuk kariyerine 2006 yılında İlk Aşk filmi ile adım attı. Konyalı, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Adı Mutluluk, Arıza gibi dizilerde rol aldı.
#Magazin
