Yağız Can Konyalı'dan Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy'a evlilik teklifi

Doksanlar dizisinde Tuğba karakteriyle yer alan Derya Şensoy, ilk televizyon deneyimini yaşadı. Bir süredir tiyatro ile ilgilenen Derya Şensoy, evlilik yolunda ilk adımını attı.
Geçtiğimiz haftalarda birlikte katıldıkları bir davette ilk kez kameralar karşısına çıkan Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı sevenlerine sürpriz yaptı.
Yağız Can Konyalı, hazırladığı romantik sürprizle Derya Şensoy'a evlilik teklifinde bulundu. Teklif karşısında büyük mutluluk yaşayan Şensoy, sevgilisinin jestiyle duygusal anlar yaşadı. İki isme Derya Şensoy'un ikizi Ferhan Şensoy da dahil oldu.