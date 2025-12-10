Bitcoin tahminlerinde sert değişim

Standard Chartered, Bitcoin için yaptığı fiyat projeksiyonlarını baştan aşağı gözden geçirdi. Banka, kripto para piyasasına yönelik yeni raporunda hem kısa hem de orta vadeli tahminlerini ciddi şekilde düşürdüğünü açıkladı.

200 BİN DOLARDAN 100 BİNE: TAHMİN YARI YARIYA DÜŞTÜ

Finans devinin yeni çalışmasına göre Bitcoin’in 2025 yıl sonu için öngörülen fiyatı artık 100.000 dolar. Bu seviye, Haziran 2024’te paylaşılan 200.000 dolarlık önceki hedefin tam yarısına denk geliyor. Yani banka, açıkçası beklenti çıtasını epey aşağı çekmiş durumda.

Revizyon bununla da sınırlı kalmadı. Standard Chartered, 2026 yıl sonu tahminini de 300.000 dolardan 150.000 dolara indirdi. Banka, 2029’a kadar uzanan tüm yıl sonu projeksiyonlarında aşağı yönlü güncelleme yaptığını belirtiyor.

UZUN VADEDE TABLO HÂLÂ İYİMSER

Tüm bu sert revizyonlara rağmen bankanın uzun vadeli bakışı tamamen kararmış değil. Standard Chartered Küresel Dijital Varlık Araştırma Başkanı Geoff Kendrick, yayımladığı notta kurumun Bitcoin’e yönelik uzun vadeli iyimser duruşunu koruduğunu vurguluyor.