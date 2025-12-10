Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Bitcoin tahminlerinde sert değişim

Standard Chartered bankası 2025 sonu tahminini 100 bin dolara, 2026 beklentisini ise 150 bin dolara indirdi; 2030 için iyimser tablo şimdilik korunuyor.

Bitcoin tahminlerinde sert değişim
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 11:33

Standard Chartered, için yaptığı fiyat projeksiyonlarını baştan aşağı gözden geçirdi. Banka, piyasasına yönelik yeni raporunda hem kısa hem de orta vadeli tahminlerini ciddi şekilde düşürdüğünü açıkladı.

Bitcoin tahminlerinde sert değişim

200 BİN DOLARDAN 100 BİNE: TAHMİN YARI YARIYA DÜŞTÜ

Finans devinin yeni çalışmasına göre Bitcoin’in yıl sonu için öngörülen fiyatı artık 100.000 dolar. Bu seviye, Haziran 2024’te paylaşılan 200.000 dolarlık önceki hedefin tam yarısına denk geliyor. Yani banka, açıkçası beklenti çıtasını epey aşağı çekmiş durumda.

Bitcoin tahminlerinde sert değişim

Revizyon bununla da sınırlı kalmadı. Standard Chartered, yıl sonu tahminini de 300.000 dolardan 150.000 dolara indirdi. Banka, 2029’a kadar uzanan tüm yıl sonu projeksiyonlarında aşağı yönlü güncelleme yaptığını belirtiyor.

Bitcoin tahminlerinde sert değişim

UZUN VADEDE TABLO HÂLÂ İYİMSER

Tüm bu sert revizyonlara rağmen bankanın uzun vadeli bakışı tamamen kararmış değil. Standard Chartered Küresel Dijital Varlık Araştırma Başkanı Geoff Kendrick, yayımladığı notta kurumun Bitcoin’e yönelik uzun vadeli iyimser duruşunu koruduğunu vurguluyor.

