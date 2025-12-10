Emekli olacaklar için en kritik tarih! İsa Karakaş canlı yayında açıkladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hangi yılda emekli olmak daha avantajlı? sorusuna cevap arayan emekliler, yükselen borçlanma ödemeleri, kıdem tazminatı faktörü nedeniyle kararsız kalıyor. TGRT Haber canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emekli olmak isteyen vatandaşlar için çok kritik bilgiler verdi.
2025 veya 2026’da emekli olmanın avantajı, kişinin çalışma planına göre değişiyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emeklilik planında tarih kadar kıdem tazminatı, emekli aylığı kaybı ve borçların da önem arz ettiğinin altını çizerek emekli adaylarını uyardı.
2025 yılında, 2026’da emekli olma açısından emeklilik maaşı farkı gittikçe kapandığını ifade eden Karakaş, "Yüzde 10’luk fark yok. Çalışanların maaş durumuna göre kişi özelinde değişen en fazla yüzde 3 maaş farkı olabilir" diyerek emekli olacak vatandaşları uyardı.
Bu nedenle, "Çalışma hayatından ayrılma kararı için acele etmeli mi yoksa birkaç ay daha bekleyip 2026’ya mı bırakmak daha mantıklı?" sorusunun cevabı herkes için aynı değil.
Aylık bağlama oranının farkı belirleyici olacağını ifade eden Karakaş emeklilik tarihinde borçlanma, kıdem tazminatının da belirleyici olduğunu vurgulayarak vatandaşın iyi hesap yapıp emekli olma kararını vermesi gerektiğini söyledi. Yani emekli adayları kendi çalışma geçmişi ve maaş bilgilerine bakarak bir hesaplama yapabilir.
Kıdem tazminatına gelecek artış hakkında bilgi veren Karakaş, "Asgari ücret üzerinden belirleneceği için, 1 Ocak 2026 ve sonrasında çalışanların kıdem tazminatında yüzde 25–30 arasında fark olacak. Kıdem tazminatı açısından 2026 yılında emekli olanlar avantajlı" diyerek emekli adaylarına seslendi.
Maaşı 65 bin lira üzerinde olanların tavan rakamı 53.919 lira olacak. 64 bin lirayı aşacak ve yıl bazında kıdem tazminatı avantajı 10 bin lira olacak.
Torba yasa ile ister memur ister işçi olsun, borçlanma maliyetleri katlanıyor. Askerlik borçlanması yüzde 45’e çıkıyor. 1 Ocak 2026’ya kalırsa asgari ücret zammıyla yine zam gelecek.
Ev hizmetleri, SSK, Bağkur tarım, kendi primlerini ödeyenlerde yüzde 1’lik emeklilik primlerine gelen artış ve asgari ücretle birlikte prim ödeme maliyetleri artacak. Bu da 2026 yılında çalışmaya devam edenler için maliyetlerin artacağı anlamına geliyor.