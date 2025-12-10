Son depremlerle ilgili korkutan sözler! Şener Üşümezsoy açıkladı: "Bu basit bir deprem değil"

Tunceli, Adana ve Antalya’da peş peşe meydana gelen depremler tedirginliğe yol açtı. En son Antalya'nın Serik ilçesinde gerçekleşen 4,9 büyüklüğünde depremle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, kritik değerlendirmelerde bulundu.

Antalya Körfezi’ndeki sarsıntının basit bir yüzey kırığı olmadığını ve hareketliliğin Antalya Körfezi’nin altındaki derin yapılarla ilişkili olduğunu ifade eden Üşümezsoy, “Bu deprem, Akdeniz kabuğunun Anadolu kabuğunun altına daldığı yitim zonu kuşağında meydana geldi” ifadelerini kullandı.

Antalya ve çevresindeki hareketliliğin Akdeniz’deki daha geniş bir tektonik sistemle bağlantılı olduğunu aktaran Üşümezsoy, geçtiğimiz ay Kıbrıs’ın güneyinden batı kenara uzanan hattın kırıldığını hatırlattı. Üşümezsoy, kırılan hattın Girit ve Rodos’la ilişkili bir zon oluşturduğunu söyledi.

"KARMAŞIK VE DERİN BİR HESAPLAŞMA"

Üşümezsoy açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Antalya körfezi ve çevresindeki depremsellik, Akdeniz ve Anadolu plakalarının bu karmaşık ve derin "hesaplaşmasının" bir sonucu olarak ortaya çıkıyor"