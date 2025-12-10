Menü Kapat
Editor
 Baran Aksoy

Son depremlerle ilgili korkutan sözler! Şener Üşümezsoy açıkladı: "Bu basit bir deprem değil"

Son günlerde Türkiye'nin farklı noktalarında peş peşe meydana gelen depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, en son Antalya'da meydana gelen depremin basit bir yüzey kırığı olmadığının altını çizdi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 11:32

Tunceli, Adana ve ’da peş peşe meydana gelen depremler tedirginliğe yol açtı. En son Antalya'nın Serik ilçesinde gerçekleşen 4,9 büyüklüğünde depremle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, kritik değerlendirmelerde bulundu.

Son depremlerle ilgili korkutan sözler! Şener Üşümezsoy açıkladı: "Bu basit bir deprem değil"

Antalya Körfezi’ndeki sarsıntının basit bir yüzey kırığı olmadığını ve hareketliliğin Antalya Körfezi’nin altındaki derin yapılarla ilişkili olduğunu ifade eden Üşümezsoy, “Bu , Akdeniz kabuğunun Anadolu kabuğunun altına daldığı yitim zonu kuşağında meydana geldi” ifadelerini kullandı.

Son depremlerle ilgili korkutan sözler! Şener Üşümezsoy açıkladı: "Bu basit bir deprem değil"

Antalya ve çevresindeki hareketliliğin Akdeniz’deki daha geniş bir tektonik sistemle bağlantılı olduğunu aktaran Üşümezsoy, geçtiğimiz ay ’ın güneyinden batı kenara uzanan hattın kırıldığını hatırlattı. Üşümezsoy, kırılan hattın Girit ve ’la ilişkili bir zon oluşturduğunu söyledi.

Son depremlerle ilgili korkutan sözler! Şener Üşümezsoy açıkladı: "Bu basit bir deprem değil"

"KARMAŞIK VE DERİN BİR HESAPLAŞMA"

Üşümezsoy açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Antalya körfezi ve çevresindeki depremsellik, Akdeniz ve Anadolu plakalarının bu karmaşık ve derin "hesaplaşmasının" bir sonucu olarak ortaya çıkıyor"

