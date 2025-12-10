Uraz Kaygılaroğlu'nun eski Melis işiten'den itiraf: Boşanmak bana iyi geldi

Melis İşiten ile Uraz Kaygılaroğlu, 2014 yılında evlendi ve çift 2019 yılında boşandı. Dost kalmayı başaran ve sık sık yan yana görüntülenen ikili bu sefer bir programda buluştu. Kendi sunduğu programda eski eşi Melis İşiten'i konuk eden Kaygılaroğlu eski eşine yönelttiği samimi bir soru ve İşiten'in bu soruya verdiği dikkat çekici cevap dikket çekti.

URAZ KAYGILAROĞLU SORDU, MELİS İŞİTEN'İN VERDİĞİ CEVAP DİKKAT ÇEKTİ

Kaygılaroğlu'nun, "Boşanma size yaradı diyebilir miyiz?" şeklindeki açık sorusuna Melis İşiten, boşanma kararının kendisi için olumlu sonuçlar doğurduğunu belirterek, "Hayatta aldığım en doğru kararlardan biriydi, yaradı" diyerek cevap verdi.

5 yıl evli kaldığı Uraz Kaygılaroğlu’ndan Ada adında bir kızı olan oyuncu, “Anne olmak hiç hayalim değildi ama Uraz’dan çocuk sahibi olmak ile ilgili hayalim vardı. Birbirimizi çok seviyoruz. Dünyaya tekrar biriyle evlenmek için gelsem ve çocuk yapsam o kişi Uraz olurdu. Bütün diğer duygulardan arınarak, iyi bir şekilde ayrılabildik” açıklamasını yaptı.