Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski Melis işiten'den itiraf: Boşanmak bana iyi geldi

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, YouTube programında eski eşi Melis İşiten'i konuk etti. Kaygılaroğlu'nun, 'Boşanma size yaradı mı?' sorusuna İşiten, 'Hayatta aldığım en doğru kararlardan biriydi, yaradı' yanıtını verdi. Çiftin 2019'da biten evliliklerinin ardından kızları Ada için sürdürdükleri dostane ilişki, bu açıklama ile bir kez daha gözler önüne serildi. İzleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları, bu açık ve net diyalogu büyük ilgiyle karşıladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uraz Kaygılaroğlu'nun eski Melis işiten'den itiraf: Boşanmak bana iyi geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 12:24

ile , 2014 yılında evlendi ve çift 2019 yılında boşandı. Dost kalmayı başaran ve sık sık yan yana görüntülenen ikili bu sefer bir programda buluştu. Kendi sunduğu programda eski eşi Melis İşiten'i konuk eden Kaygılaroğlu eski eşine yönelttiği samimi bir soru ve İşiten'in bu soruya verdiği dikkat çekici cevap dikket çekti.

URAZ KAYGILAROĞLU SORDU, MELİS İŞİTEN'İN VERDİĞİ CEVAP DİKKAT ÇEKTİ

Kaygılaroğlu'nun, " size yaradı diyebilir miyiz?" şeklindeki açık sorusuna Melis İşiten, boşanma kararının kendisi için olumlu sonuçlar doğurduğunu belirterek, "Hayatta aldığım en doğru kararlardan biriydi, yaradı" diyerek cevap verdi.

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski Melis işiten'den itiraf: Boşanmak bana iyi geldi

5 yıl evli kaldığı Uraz Kaygılaroğlu’ndan Ada adında bir kızı olan oyuncu, “Anne olmak hiç hayalim değildi ama Uraz’dan sahibi olmak ile ilgili hayalim vardı. Birbirimizi çok seviyoruz. Dünyaya tekrar biriyle evlenmek için gelsem ve çocuk yapsam o kişi Uraz olurdu. Bütün diğer duygulardan arınarak, iyi bir şekilde ayrılabildik” açıklamasını yaptı.

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski Melis işiten'den itiraf: Boşanmak bana iyi geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bir yıldır fizik tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sayısız burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son halini görenler şaştı kaldı
ETİKETLER
#çocuk
#boşanma
#evlilik
#uraz kaygılaroğlu
#melis işiten
#Celebrities
#Yeni Hayat
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.