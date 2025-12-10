Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Rojin Elveren'in ölümünde Yenidoğan Çetesi detayı! Kanamaya rağmen ameliyata devam edilmiş

Mide küçültme ameliyatı olduktan sonra hayatını kaybeden 19 yaşındaki Rojin Elveren'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma Yenidoğan Çetesi soruşturmasına sıçradı. Rojin'in ölümünden sorumlu tutulan doktorlardan birinin Yenidoğan Çetesi iddianamesinde adı geçtiği ve tutuklu olduğu ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 12:23

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan davasında yeni bir gelişme yaşandı. Davada ismi ile geçen Bağcılar TRG Hospitalist Hastanesi'nde, 12 Temmuz 2023 tarihinde mide küçültme ameliyatı olan Rojin Elveren'in (19) operasyon sırasında kalbi durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Elveren'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Doç. Dr. Volkan K. ile Erol V. 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Rojin Elveren'in ölümünde Yenidoğan Çetesi detayı! Kanamaya rağmen ameliyata devam edilmiş

Hazırlanan iddianamede Rojin Elveren'in, ameliyatında, komplikasyon yönetiminin etkin ve yeterli yapılmaması nedeniyle hayatını kaybettiği, Teftiş Kurulu Müfettişi tarafından atanan uzmanlar tarafından alınan raporda, 103 kilogram olan Rojin Elveren'in tüp mide ameliyatı olmak için TRG Hospitalist Hastanesi'ne yatırıldığı ve hastanın ameliyat öncesi diğer multidisipliner konsültasyonlarının yapılmadığı bilgisi yer aldı. Hazırlanan iddianamede, Elveren'in, kanamaya bağlı hayatını kaybettiği, buna bağlı olarak da, ameliyatı yapan hekim tarafından gerekli ve etkin müdahale yapılmadığı, Elveren'in tüp mide ameliyatı sırasında majör bir kanamaya bağlı komplikasyon gerçekleştiği ve bu komplikasyonun yönetimi doktorlar tarafından etkin ve yeterli yönetilmediği kanaatine varıldığı aktarıldı.

Rojin Elveren'in ölümünde Yenidoğan Çetesi detayı! Kanamaya rağmen ameliyata devam edilmiş

AMELİYAT SIRASINDA TIBBEN UYGUN OLMAYAN MÜDAHALE

Hazırlanan iddianamede, Rojin Elveren'in ameliyat olmak için ilk önce başka bir hastaneye başvurduğu, oradaki Prof. Dr. B.K.'nin yönlendirmesiyle Özel TRG Hospitalist Hastanesi'ne gittiği de belirtildi. 103 kilo olarak ameliyata giren Elveren'in, ilgili yönetmelik kapsamında düzenlenmesi gereken, genel cerrahi, endokrinoloji, ve metabolizma hastalıkları, ruh sağlığı hastalıkları uzmanlarınca düzenlenmesi gereken raporun düzenlenmediği de ortaya çıktı. Ameliyat sırasında yaşanan anormalliğin, ameliyat sırasında kanama yaşanmasıyla başladığı, müdahale edildiği sonrasında tekrar ameliyata devam edildiği, ameliyatın bitimine yakın tekrar kanamanın olduğu ve bunun sonucunda Elveren'in yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Rojin Elveren'in ölümünde Yenidoğan Çetesi detayı! Kanamaya rağmen ameliyata devam edilmiş

KANAMAYA RAĞMEN AMELİYATA DEVAM EDİLDİ

İddianamede, Adli Tıp 8. İhtisas Kurulu'nun mütalaası da yer aldı. Mütalaada, Elveren'in tüp mide ameliyatı sırasında gelişen büyük damar yaralanmalarına bağlı hemorojik şok sonucu meydana geldiği, kanamanın ameliyatın başında gerçekleştiği ve hemen Kalp Damar Cerrahı çağırılması gerekirken ameliyata devam edildiğine yer verildi.

Rojin Elveren'in ölümünde Yenidoğan Çetesi detayı! Kanamaya rağmen ameliyata devam edilmiş

TUTUKLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hazırlanan iddianame, sanıklar Erol V. ve Volkan K. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Hazırlanan iddianame ise Bakırköy 34. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

YENİDOĞAN ÇETESİ İDDİANAMESİNDE ADI GEÇİYOR

Öte yandan Doç. Dr. Volkan K.nin Yenidoğan Çetesi dosyasında sanık olarak yer aldığı ve Erol V.nin de Yenidoğan Çetesi iddianamesinde adı geçtiği öğrenildi. Bir diğer yandan Erol V.'nin hekimlik belgesi iptal edilmesine rağmen İstanbul'da mide küçültme ameliyatı olan Semanur Aydın'ın hayatını kaybetmesine ilişkin farklı bir dosyada tutuklu olduğu ve dava açıldığı ilerleyen günlerde yargılamasına başlanacağı da öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekli olacaklar için en kritik tarih! İsa Karakaş canlı yayında açıkladı
Mert Hakan Yandaş'ın bahis konuşmaları servis edildi! "Tutmazsa Galatasaraylıyım"
İlkokulda dehşet: 9 yaşındaki çocuk arkadaşının kolunu 2 yerden kırdı, sözleri şoke etti! 'İntikamımı aldım'
ETİKETLER
#hastane
#bebek ölümleri
#yenidoğan çetesi
#Maddiyat
#Hekimlik Belgesi
#Medikal Suç
#Tıp Ihmal
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.