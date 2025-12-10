Kırıkkale'de kimya fabrikasında korkutan yangın

Kategoriler
Kırıkkale'de bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yer alan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Bahadır Kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın kimyasal madde üretimi veya depolama bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.