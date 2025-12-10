İstanbul'da metrobüs yangını! Sürücüler cep telefonlarına sarıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Küçükçekmece'de seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular kısa sürede tahliye edilirken, yangın görevlilerce söndürüldü. Olay, sabahın erken saatlerinde Florya metrobüs durağı Avcılar istikametinde meydana geldi. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. Metrobüsteki yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.