İstanbul'da metrobüs yangını! Sürücüler cep telefonlarına sarıldı

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular kısa sürede tahliye edilirken, yangın görevlilerce söndürüldü. Olay, sabahın erken saatlerinde Florya metrobüs durağı Avcılar istikametinde meydana geldi. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. Metrobüsteki yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.