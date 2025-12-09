Menü Kapat
TGRT Haber
11°
Ekonomi
Editor
Editor
 Onur Kaya

Altın fiyatları düşüşte! Gram ve çeyrek altın ne kadar? 9 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları FED'in yarın faiz indirimi yapacağı yönündeki güçlü beklenti ve doların sakin seyriyle gevşedi. Salı günü altın fiyatları düşüşe geçti. Peki gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Yarım altın, cumhuriyet altını kaç TL? İşte 9 Aralık 2025 güncel altın fiyatlarında son durum...

Onur Kaya
09.12.2025
09.12.2025
Altın fiyatlarında son durum alım-satım yapan yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Pazartesi günü 5.770 TL seviyelerini gören düşüşe geçti. Amerikan Merkez Bankası'nın () faiz indirimine gitmesi yönündeki beklentiler ve FED Başkanı Jerome Powell’ın daha sert bir tonda konuşabileceğine yönelik tahminler de altın fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu. Peki gram altın, ne kadar? Yarım, Cumhuriyet, kaç TL oldu? İşte 9 Aralık 2025 Salı güncel ...

Altın fiyatları düşüşte! Gram ve çeyrek altın ne kadar? 9 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 4.194,54 dolar
Satış: 4.195,12 dolar

Altın fiyatları düşüşte! Gram ve çeyrek altın ne kadar? 9 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 5.260,58 TL
Satış: 5.510,55 TL

Altın fiyatları düşüşte! Gram ve çeyrek altın ne kadar? 9 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 37.590,00 TL
Satış: 37.919,00 TL

Altın fiyatları düşüşte! Gram ve çeyrek altın ne kadar? 9 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 37.189,31 TL
Satış: 37.923,41 TL

Altın fiyatları düşüşte! Gram ve çeyrek altın ne kadar? 9 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 18.854,00 TL
Satış: 19.036,00 TL

Altın fiyatları düşüşte! Gram ve çeyrek altın ne kadar? 9 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 9.422,00 TL
Satış: 9.513,00 TL

Altın fiyatları düşüşte! Gram ve çeyrek altın ne kadar? 9 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.735,44 TL
Satış: 5.736,22 TL

TGRT Haber
