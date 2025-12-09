Altın fiyatları düşüşte! Gram ve çeyrek altın ne kadar? 9 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Altın fiyatlarında son durum alım-satım yapan yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Pazartesi günü 5.770 TL seviyelerini gören gram altın düşüşe geçti. Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimine gitmesi yönündeki beklentiler ve FED Başkanı Jerome Powell’ın daha sert bir tonda konuşabileceğine yönelik tahminler de altın fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Yarım, Cumhuriyet, ons altın kaç TL oldu? İşte 9 Aralık 2025 Salı güncel altın fiyatları...
Alış: 4.194,54 dolar
Satış: 4.195,12 dolar
Alış: 5.260,58 TL
Satış: 5.510,55 TL
Alış: 37.590,00 TL
Satış: 37.919,00 TL
Alış: 37.189,31 TL
Satış: 37.923,41 TL
Alış: 18.854,00 TL
Satış: 19.036,00 TL
Alış: 9.422,00 TL
Satış: 9.513,00 TL
Alış: 5.735,44 TL
Satış: 5.736,22 TL