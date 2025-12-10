Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Sındırgı depremleri sonrası Hasan Sözbilir'den çarpıcı değerlendirme! Sözleri yüreklere su serpti

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sındırgı'da meydana gelen peş peşe depremler sonrası rahatlatan açıklamalarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 12:47
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 12:47

’de meydana gelen peş peşe depremler Marmara Bölgesi’nde beklenen için endişeye neden oluyor. ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1'lik depremlerin ardından bölgede bilimsel çalışmalar devam ediyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sındırgı merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"DEPREMLERİN SAYISI AZALDI"

Sözbilir, bu dönemde farklı büyüklük ve özellikteki "deprem fırtınası"nın günlerce sürdüğünü aktararak, "O ana şokları değerlendirdiğimizde aslında birbirini tetikleyecek şekilde depremlerin Güneydoğu'ya doğru aktarıldığını görebiliyoruz. Yaklaşık 4 aylık bir süre içinde, bölgede 23 bin civarında bir deprem aktivitesinden bahsedebiliriz. Son 15-20 gün içinde depremin hem büyüklüğünde hem günlük deprem sayısında bir azalma oldu." diye konuştu.
Bölgede depremin ardından çalışmalar yaptıklarını ve daha önce belirlenemeyen çok sayıda ölü fayı tespit ettiklerini aktaran Sözbilir, haritaladıkları ölü fayların önemli kısmının kırıldığını anlattı.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgesel anlamda bakıldığında Balıkesir ve Simav çevresinde deprem yoğunluğunun "ölü faylarda" gerçekleştiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla şu anda yakın bir zamanda artık bu bölgede bu ölçeklerde bir depremin beklentisi gözlenmiyor. Sındırgı'nın güneyindeki fayların önemli bir bölümü kırılmış oldu. Deprem aktivitesini izlediğimizde günlük deprem aktivitesi 100'ün altına inmiş durumda. Aynı zamanda deprem büyüklüğü de belli bir ölçekte geriye çekilmiş durumda. Dolayısıyla artık bu bölgedeki kısımlarda yeni bir fayın kırılma olasılığının çok yüksek olduğunu değerlendirmiyoruz. Depremler ölü fayın üzerinde zaten gerçekleşiyor. Yaklaşık şu anda 30 kilometreye yakın bir fayın kırıldığını söyleyebiliyoruz. Bizim de zaten çizdiğimiz fayların uzunluğu yaklaşık bu kadardı. Şu aşamada enerji boşalımının büyük bir kısmı gerçekleşti. Dolayısıyla bu bölgede artık yakın bir gelecekte büyük bir depremin olmaması gerekiyor."

"VATANDAŞLARIMIZIN PANİK YAPMASINI GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK"

Sözbilir, bölgedeki çalışmaların sürdüğünü, 'ın ilk ana şoktan sonra bölgedeki hasar gören evleri boşaltma kararının ikinci ana şok öncesi can kaybını büyük ölçüde önlediğini vurguladı.

Bölgenin AFAD tarafından afete maruz bölge ilan edildiğini anımsatan Sözbilir, "Vatandaşlarımızın bu aşamada artık panik yapmasını gerektirecek bir durum yok. Zaten afet müdahale planı da devrede. Gerekli çalışmalar zaten yapılıyor. Zaten AFAD'ın ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kurumları bu bölgedeki hasarlı binaları boşaltmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son depremlerle ilgili korkutan sözler! Şener Üşümezsoy açıkladı: "Bu basit bir deprem değil"
ETİKETLER
#deprem
#afad
#balıkesir
#Sındırgı
#Deprem Araştırmaları
#Siku Dünya
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.