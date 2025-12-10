Menü Kapat
11°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Elektrikli araç için yeni dönem! Şarjda yer ve saate göre indirim geliyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Şarj Hizmeti Yönetmeliği'nde değişikliğe gidiyor. Düzenlemeye göre şirketlerin şarj hizmeti ücretlerinde esnek fiyatlandırmasına imkân tanınarak belirli saatlerde veya alanlarda indirim yapılacak.

Elektrikli araç için yeni dönem! Şarjda yer ve saate göre indirim geliyor
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (), elektrikli araç şarj hizmeti tarifelerinde esnek fiyatlandırmaya imkan sağlayacak düzenlemeler üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Hazırlanan taslağa göre, şarj hizmeti ücretlerinde esnek fiyatlandırma modeli devreye alınacak. Böylece talebin yoğun olduğu saatlerde ve bölgelerde fiyatlar yükselirken, daha sakin alanlarda ve düşük tüketimli zamanlarda daha uygun tarifeler uygulanabilecek.

Elektrikli araç için yeni dönem! Şarjda yer ve saate göre indirim geliyor

EPDK'den yapılan açıklamaya göre, elektrikli araç kullanımının hızla arttığı Türkiye'de şarj altyapısının daha güçlü, erişilebilir ve kullanıcı dostu olması amacıyla Şarj Hizmeti Yönetmeliği'nde kapsamlı değişiklikler yapılacak. Bu çerçevede hazırlanan taslak düzenlemeye göre, şarj hizmeti ücretlerinde esnek fiyatlandırmaya geçilerek şirketlerin belirli saatlerde ve belirli konumlarda indirim yapabilmesinin önü açılacak.

Elektrikli araç için yeni dönem! Şarjda yer ve saate göre indirim geliyor

YER VE SAATE GÖRE İNDİRİM

Düzenlemeyle, rekabetçi bir piyasa yapısının oluşturulması ve kullanıcıların daha avantajlı koşullara erişmesi hedefleniyor. Lisanslı şirketlerin belirli bir soket kapasitesine ve coğrafi yaygınlığa sahip olması zorunlu hale gelirken, mevcut işletmeler için bir yıllık uyum süresi öngörülüyor. Ayrıca, mobil şarj istasyonlarının lisanslı şirketler tarafından da işletilebilmesine olanak tanınarak özellikle yoğun dönemlerde ve acil ihtiyaçlarda erişilebilir bir alternatif sunuluyor.

Ortak ağ (roaming) uygulamalarına ilişkin hukuki çerçevenin güçlendirilmesi de düzenlemenin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Düzenlemeye göre, şirketler arasındaki roaming sözleşmeleri Kuruma bildirim kapsamında yapılacak.

Elektrikli araç için yeni dönem! Şarjda yer ve saate göre indirim geliyor

KREDİ KARTI ENTEGRASYONU

Kullanıcıların ödeme imkanlarını genişleten bir diğer düzenlemeyle 1 Temmuz 2026'dan sonra otoyol ve devlet yollarında kurulacak tüm DC (hızlı şarj) istasyonlarında en az 1 kredi kartı entegrasyonu zorunlu hale geliyor.

Verimlilik ve kaynak kullanımı açısından batarya doluluğu yüzde 85'in üzerine çıkan araçlarda şarj işleminin sonlandırılabilmesi mümkün hale gelirken, güç yönetimi uygulamalarına yasal zemin sağlanarak şebeke kapasitesinin verimli kullanılması ve kullanıcıların doğru bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

Elektrikli araç için yeni dönem! Şarjda yer ve saate göre indirim geliyor

SERTİFİKA ŞARTI

Hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşımak isteyen EPDK, çağrı merkezi kurulmasını veya işletilmesini zorunlu kılarak kullanıcı desteğini güçlendirmeyi hedefliyor. Şarj hizmetinde kullanılan yazılım sistemleri için ISO 27001 sertifikası şartı getirilirken, istasyonlarda şarj ağı işletmecisinin ve istasyon işletmecisinin marka kullanımına imkan verilecek.

EPDK'nin üzerinde çalıştığı düzenlemenin, Türkiye'nin elektrikli araç dönüşümüne güçlü katkı sunması, sektöre dinamizm kazandırması ve tüketicilerin daha kaliteli bir hizmete erişmesini sağlaması bekleniyor. Taslak, sektör temsilcilerinin görüşlerinin alınmasının ardından Kurul değerlendirmesiyle birlikte yürürlüğe girecek.

