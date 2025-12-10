Samsunspor Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor AEK maçı hangi kanalda yayınlanacağı duyuruldu

UEFA Konferans Ligi'nde lider olan temsilcimiz Samsunspor, 5. hafta karşılaşmaları kapsamında Yunanistan ekibi AEK ile karşı karşıya gelecek. Samsunspor karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak liderliğini korumayı hedefliyor. Taraftarlar tarafından Samsunspor Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta olduğu ise merak ediliyor.

SAMSUNSPOR AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nin 5. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Samsunspor - AEK maçı açıklanan bilgilere göre 11 Aralık 2025 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek. Pignard'ın yardımcılıklarını ise Aurelien Drouet ve Thomas Luczynski yapacak. Dördüncü hakem olarak ise mücadelede Ruddy Buquet yer alacakken, VAR koltuğunda Mathieu Vernice oturacak.

SAMSUNSPOR - AEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan Samsunspor - AEK maçı açıklanan bilgilere göre TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Temsilcimiz Samsunspor bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Namağlup olarak lige devam eden Samsunspor 10 puanla 1. sırada yer alıyor.

AEK ise bu sezon 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Yunanistan ekibi ligde 7 puanla 10. sırada bulunuyor.