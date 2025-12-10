Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Gündem
Editor
 Serhat Yıldız

İstanbul'da sokak ortasında dehşet: Kiracı tartıştığı ev sahibini öldürdü!

İstanbul Fatih'te, Yedikule Mahallesinde sokak ortasında vahşice bir cinayet işlendi. Ev sahibi Recep Hakan Emül, henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı kiracısı tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. İşte detaylar...

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.12.2025
13:00
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
13:04

’un ilçesinde, ve arasındaki anlaşmazlık kanlı bitti. Dün öğle saatlerinde Yedikule Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ev sahibi Recep Hakan Emül ile kimliği henüz açıklanmayan kiracısı arasında sokakta hararetli bir tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle birlikte, kiracı yanında bulundurduğu silahla Emül’e ateş açtı.

İstanbul'da sokak ortasında dehşet: Kiracı tartıştığı ev sahibini öldürdü!

KALBİNDEN VURULDU, KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Emül'ün kalbinden vurulduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerince hızla en yakın hastaneye kaldırılan Recep Hakan Emül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İstanbul'da sokak ortasında dehşet: Kiracı tartıştığı ev sahibini öldürdü!

"TORPİL SANDIK, YERDE YATIYORDU"

Olay anına tanık olan ve seslerini ilk başta çocukların torpil patlatması sandığını belirten Emül’ün komşusu Göksel Önal, yaşanan dehşeti şu sözlerle anlattı: "Önce çocukların torpil patlattığını sandık. Dışarı çıktığımda yıllardır tanıdığımız arkadaşımız, komşumuz Hakan yerde yatıyordu. Kalbinden vurulmuştu. Ne olduğunu anlayamadık. Söylenenlere göre kiracısı tarafından vurulmuş. Kiracısının eşini alıp karakola götürdüler, vuran kişi ise yakalanmadı. Başka yaralı yoktu. Komşu, öldüğünü söyledi ama biz emin olamadık. Kalbinden vurulmuştu."

İstanbul'da sokak ortasında dehşet: Kiracı tartıştığı ev sahibini öldürdü!

KATİL KİRACI HER YERDE ARANIYOR

Olay yerinden kaçan kiracının yakalanması için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler geniş çaplı bir arama ve soruşturma başlattı.

İstanbul'da sokak ortasında dehşet: Kiracı tartıştığı ev sahibini öldürdü!
ETİKETLER
#istanbul
#ev sahibi
#kiracı
#cinayet
#fatih
#silah
#Olayın Dahası Alanyayı
#Gündem
TGRT Haber
