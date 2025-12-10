İçerenköy Hali'nin taşınacağı tarih belli oldu

55 yıldır hizmet veren İçerenköy Hali’nin taşınacağı yeni hal projesi yüzde doksanın üzerinde tamamlandı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, hal binasının 2026 yılının ilk yarısında Tuzla'ya taşınmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Ataşehir’de bulunan ve 55 yıldır hizmet veren İçerenköy Meyve Sebze Hali’nin taşınma sürecinde sona yaklaşıldı. 1970 yılında kurulan İçerenköy Hali, zamanla yerleşim yerlerinin ortasında kalmasından kaynaklı başta trafik ve çevre kirliliği olmak üzere çeşitli sorunlara yol açıyordu. Bölge halkının da tepkileri sonrasında, geçtiğimiz yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçerek, halin Tuzla’ya taşınması için proje başlatmıştı.

Tuzla Aydınlı’da 460 bin metrekare üzerine kurulan ve 236 bin metrekare kapalı alanı olan yeni hal projesi yüzde doksanının üzerinde tamamlandı.

İçerenköy’de bulunan halin taşınma süreciyle birlikte hem şehir içindeki trafik ve altyapı yükü hafifleyecek hem de hal esnafına daha modern ve kullanışlı bir alan kazandırılacak.

Projede gelinen son durum hakkında bilgi veren Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu’yla bizim seçim vaatlerimizden biri İçerenköy halinin taşınması konusuydu. Hal binasının yapımı bütün hızıyla sürüyor. Proje artık yüzde doksanının üzerinde tamamlandı. Hal binasının bir aksilik, bir engel olmazsa önümüzdeki yılın ilk yarısında Tuzla'ya taşınacağını öngörüyoruz” açıklamasında bulundu.

