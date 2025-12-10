Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İkinci el araç alacaklar dikkat! Sektör uzmanı en uygun tarihi açıkladı

Aralık 10, 2025 13:22
1
ikinci el araç

İkinci el otomobil alacak olan vatandaşlar, krediler ve otomobil fiyatlarının nabzını tutuyor. Peki ikinci el taşıt almak için en uygun zaman hangisi? Denizli'de ikinci el araç piyasasında haraketlilik yaşandığını belirten galericiler, aracını yenilemek ya da ilk kez araç almak isteyenler için doğru dönem olduğunu belirtti.

2
OTOMOBİL

Denizli'de uzun yıllardır otomotiv sektöründe hizmet veren galerici Alican Memiş ve Halil Tuncer, ikinci el araç piyasasındaki son durumu değerlendirdi. Araç fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, kredi şartlarının zorluğu ve alıcıların daha temkinli davranması nedeniyle sektörün farklı bir döneme girdiğini söyleyen galericiler, "Eskisi gibi yüksek tempo bir alım-satım yok ama piyasada doğru araç her zaman karşılığını buluyor" dedi.
 

3
ikinci el araç

YENİ YILI BEKLEYİN

Denizli'de otomotiv sektöründe faaliyet gösteren galerici Alican Memiş, ikinci el araç piyasasındaki son durumu değerlendirerek vatandaşların artık aracı bir yatırım aracı olarak değil, gerçek ihtiyaçtan dolayı tercih ettiğini söyledi. Son yıllarda yaşanan dalgalanmanın ardından piyasada daha bilinçli bir müşteri profili oluştuğunu belirten Memiş, "Eskiden insanlar aracı yatırım amaçlı alırdı, şimdi ise gerçekten ihtiyacı olan alıyor. Bu da piyasayı daha stabil ve kontrollü bir hale getirdi. Şu an satışlarımız gayet iyi gidiyor. Fiyatların oturması, kredi şartlarının kısmen de olsa öngörülebilir hale gelmesi müşterileri harekete geçirdi. Doğru araç bulunduğu zaman hiç beklemeden alınıyor. Yeni yılda taleplerin artacağını, piyasanın daha da canlanacağını öngörüyoruz. Hem alıcı hem satıcı için daha dengeli ve daha güvenli bir süreç olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

 

4
ARAÇ SAHİBİ

YUMUŞAMA SÜRECİ BAŞLADI

Araç sahibi olmak isteyenler için içinde bulunduğumuz ayların tam anlamıyla "en uygun zaman" olduğunu vurgulayan Halil Tuncer, "Uzun zamandır beklenen o yumuşama süreci başladı. Araç fiyatlarında belirgin bir gevşeme var. Bu dönem, özellikle gerçek alıcı için oldukça avantajlı bir zaman. Son yıllarda araçlar ciddi anlamda yatırım aracı haline gelmişti. Şu anda ise bu algı kırılıyor. Fiyatlar dengeye oturuyor ve bu da alıcı için çok daha adil bir piyasa ortaya çıkarıyor. Piyasanın bu seviyede olması hem alıcıyı hem satıcıyı rahatlatıyor. Aracını yenilemek yahut ilk kez araç almak isteyenler için şu an gerçekten doğru dönem. Fiyatların biraz daha oturmasıyla birlikte hareketlilik de artacaktır" diye konuştu.
 

5
OTOMOBİL

Yakın dönemde piyasanın nasıl şekilleneceğine dair öngörülerini de aktaran galericiler, fiyatların bir süre daha dengede kalabileceğini fakat talep arttıkça yeniden hareketlenme yaşanabileceğini belirtti.

6
taşıt kredisi

Peki en uygun taşıt kredisi hangi bankada? İkinci el araç alacaklar için 200 bin lira kredi ve 48 ay vade seçeneğiyle en uygun seçenekleri sizin için derledik...

AKBANK – 2. EL TAŞIT KREDİSİ

• Faiz Oranı: %2,90
• Aylık Taksit: 9.076,24 TL
• Toplam Ödeme: 436.809 TL
 

7
Albaraka Türk – 3 Ay Ertelemeli Araç Finansmanı

ALBARAKA TÜRK – 3 AY ERTELEMELİ ARAÇ FİNANSMANI

• Kâr Payı Oranı: %3,10
• Aylık Taksit: 9.483,49 TL
• Toplam Ödeme: 455.217 TL
 

8
Garanti BBVA – 2. El Taşıt Kredisi

GARANTİ BBVA – 2. EL TAŞIT KREDİSİ

• Faiz Oranı: %2,85
• Aylık Taksit: 8.975,59 TL
• Toplam Ödeme: 431.828 TL
 

9
Kuveyt Türk – Araç Finansmanı

KUVEYT TÜRK – ARAÇ FİNANSMANI

• Kâr Payı Oranı: %3,10
• Aylık Taksit: 9.483,49 TL
• Toplam Ödeme: 456.357 TL
 

10
Türkiye Finans – Taşıt Finansmanı

TÜRKİYE FİNANS – TAŞIT FİNANSMANI

• Kâr Payı Oranı: %3,13
• Aylık Taksit: 9.545,21 TL
• Toplam Ödeme: 459.170 TL
 

11
İş Bankası – Taşıt Kredisi

İŞ BANKASI – TAŞIT KREDİSİ

• Faiz Oranı: %3,30
• Aylık Taksit: 9.897,94 TL
• Toplam Ödeme: 476.101 TL
 

12
VakıfBank – Taşıt Kredisi

VAKIFBANK – TAŞIT KREDİSİ

• Faiz Oranı: %3,39
• Aylık Taksit: 10.086,70 TL
• Toplam Ödeme: 485.161 TL
 

13
Ziraat Katılım – Taşıt Finansmanı

ZİRAAT KATILIM – TAŞIT FİNANSMANI

• Kâr Payı Oranı: %3,49
• Aylık Taksit: 10.298,03 TL
• Toplam Ödeme: 495.305 TL

 

14
Şekerbank – Taşıt Kredisi

ŞEKERBANK – TAŞIT KREDİSİ

• Faiz Oranı: %3,50
• Aylık Taksit: 10.319,26 TL
• Toplam Ödeme: 496.324 TL
 

15
QNB Finansbank – Taşıt Kredisi

QNB FİNANSBANK – TAŞIT KREDİSİ

• Faiz Oranı: %4,72
• Aylık Taksit: 13.018,72 TL
• Toplam Ödeme: 625.898 TL
 

16
Halkbank – 2. El Taşıt Kredisi

HALKBANK – 2. EL TAŞIT KREDİSİ

• Faiz Oranı: %4,80
• Aylık Taksit: 13.202,48 TL
• Toplam Ödeme: 634.719 TL
 

17
ICBC Turkey – Taşıt Kredisi

ICBC TURKEY – TAŞIT KREDİSİ

• Faiz Oranı: %6,00
• Aylık Taksit: 16.035,91 TL
• Toplam Ödeme: 770.723 TL

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.