İslam Memiş'ten gram altın için kritik fırsat uyarısı: Bu işi bu rakamdan bitirin

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatları yeniden yükseliş ivmesini yakaladı. Tırmanışa geçen gram altın yatırımcısının yüzünü güldürmeye başladı. Peki yeni altın alacaklar için uygun zaman ne zaman? Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında özellikle gümüş piyasasında artan ilgi ve buna paralel şekilde yükselen dolandırıcılık vakalarına dikkat çekerek altın yatırımı yapmak isteyen yatırımcıların kazançlı çıkmasına yönelik kritik bilgiler paylaştı.
Memiş, gümüş fiyatlarında son dönemde yaşanan sert yükselişin riskleri artırdığını belirterek, “Gümüşün ons fiyatı 61,5 dolar, gram fiyatı ise 84 lira seviyesinde. Rekor seviyelere doğru gidiyor” dedi. Artan talep nedeniyle dolandırıcıların bu alana yöneldiğini vurguladı.
Memiş, piyasada karışım ürünlerin çoğaldığını belirterek "Her beyaz maden gümüş olmuyor. İçine çelik gibi daha değersiz madenler karıştırılıyor. Birebir gümüş olmuyor. Bu yüzden vatandaşların sertifikalı ürün alması gerekiyor" dedi.
Bu yıl gümüş fiyatlarında büyük bir artış yaşandığına değinen Memiş, gram fiyatının yaklaşık %150, ons fiyatının ise %100’ün üzerinde arttığını söyledi.
Memiş, sosyal medya satışlarına karşı özellikle uyararak, “84 liralık ürünü 75’e veriyorum diyorsa üçkağıttır. Değerli madenlerde yüzde 40–50 kampanya olmaz” ifadelerini kullandı.
Aynı durumun pırlanta ve değerli taşlar için de geçerli olduğunu belirten Memiş, "Bir ürün bin dolarsa 600 dolara satılamaz. Zararına satış olmaz. Kampanyaların çoğu gerçek dışıdır" dedi.
Gram altına yönelik değerlendirmelerde bulunan Memiş, "Gram altın yatırımcısı fiziki altın alacaksa bu fırsatları değerlendirmeli. 5.800 lira seviyesinin altında kademeli alımları yapmalı ve bu işi bu yıl bitirmeli" dedi.
Memiş, "Tekrar Ocak ayı itibarıyla, yılın ilk çeyreğinde Nisan ayına kadar 6.000, devamında 7.000’li rakamlar görülebilir. Yükseliş yönlü beklentimiz yine devam etmekte. Özellikle gram altın yatırımcısı, 5.800 lira seviyesinin altındaki rakamları bir alım fırsatı olarak değerlendirebilir" diyerek altın yatırımcısını uyardı.
Piyasalara ilişkin son uyarısını da yapan Memiş, “Bu akşam saat 22.00’de Fed faiz kararını açıklayacak. 22.00–24.00 arasında sert dalgalanmalar bekleniyor. Yarın da 14.00–16.00 aralığı kritik olabilir” dedi.
Gümüş yatırımcılarının özellikle temkinli olmasını isteyen Memiş, “Şampiyon zirve yaptı ama bu fiyatlardan gümüş alınırsa elde kalır, zarar riski artar” sözleriyle uyardı.