Taşacak Bu Deniz'e Feride geliyor! Naz Çağla Irmak Trabzon'da

Sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olan Taşacak Bu Deniz, her hafta izleyicisini şaşırtmayı başarıyor. isimler eklemeye devam ediyor. Son olarak 9. bölümü yayınlanan Taşacak Bu Deniz'e 11. bölümde Naz Çağla Irmak katıldı.

TAŞACAK BU DENİZ'E SAVCI FERİDE GELİYOR

Birçok projede yer alan genç oyuncu Naz Çağla Irmak, Taşacak Bu Deniz dizisine “Feride” karakteriyle dahil oldu. Dağınık ama güçlü bir zekâ. Gençliği ve sıcak kanlılığı yüzünden kimsenin ciddiye almadığı bu savcı, suça bulaşmış herkesin kâbusu. Faili meçhul kalan savcı babasının izindeki Rizeli savcı Feride, hem Koçarilere hem Furtunalara zor zamanlar yaşatmaya hem de gönlünü hiç beklemediği birine kaptırmaya geliyor.

NAZ ÇAĞLA IRMAK TAŞACAK BU DENİZ KADROSUNDA

Naz Çağla Irmak set ortamından bahsederken, "ilk günden beri enerjisi ve anlatım gücüyle beni etkileyen bir iş. Savcı Feride’yi oynamaktan çok mutluyum; böylesi katmanlı bir karakter bir oyuncu için çok büyük bir fırsat ve heyecan" dedi.