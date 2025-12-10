Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Tuğyan Ülkem Gülter üzerinden alevlenen tartışma: İsimler kaderleri olur

Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesi öldürmekle suçlanarak gözaltına alındı. Hakkında bir sürü iddia ortaya atılan Tuğyan Ülkem Gülter ile ilgili bir detay da isminin anlamı oldu. Türkiye Gazetesi köşe yazarı Fatih Selek, sınır aşma, taşkınlık çıkarma anlamına gelen Tuğyan ismine değinerek ismin kişinin kimliğinin ilk ve en temel parçası olduğunu vurguladı. Fatih Selek uyararak, "Kıymetli izleyenler çocuklarınıza güzel isim koyun. İsimler kaderleri olur" dedi.

Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter, gözaltına alınarak sorguya çekildi. Birçok kişi cinayeti merak ederken, bazı kesim ise Tuğyan'ın isminin anlamına odaklandı. Tuğyan; İsyan, zorbalık, küfür anlamına gelirken, Türkiye Gazetesi köşe yazarı Fatih Selek, “Bir insan niye kızına böyle bir isim verir ki. Farklı olma özentisi mi, cahillik mi, yoksa bilinçli bir tercih mi? diyerek durumu sorguladı. Bir ismin içerisinde, anne babanın çocuğuna bıraktığı ilk hediye, ilk dua, ilk yol haritası vardır. Bu sebeple isimler insanların kaderleri olur.

"İSİMLER BİREYİN BENLİK KAVRAMINI OLUŞTURUR"

İsimler sadece kelime değil, hayatı boyunca taşıdığı bir enerji, bir karakter çağrısı, bazen de bir kader olur. Kötü çağrışımlı bir isim, bir ömür kişiye yük olabilir. Güzel anlamlı bir isim ise, insanın adım attığı her yerde bir kapı açabilir. Çocuklar isimlerinin gölgesinde büyür.

Tuğyan Ülkem Gülter üzerinden alevlenen tartışma: İsimler kaderleri olur

Türkiye Gazetesi köşe yazarı Fatih Selek, “Bir insan niye kızına böyle bir isim verir ki. Farklı olma özentisi mi, cahillik mi, yoksa bilinçli bir tercih mi? Bilmiyorum. Ama kadın, şeytana pabucunu ters giydirerek isminin karşılığını vermiş gibi görünüyor.” diyerek durumu sorguladı.

Tuğyan Ülkem Gülter üzerinden alevlenen tartışma: İsimler kaderleri olur

Fatih Selek anne ve babaları uyararak, "Kıymetli izleyenler çocuklarınıza güzel isim koyun. İsimler kaderleri olur. Bu bilimsel çalışmalarla ispatlanmış bir şey. Amerikalı ünlü bir psikolog “isim bireyin benlik kavramının temelini oluşturur” diyor. Bizde de Nevzat Tarhan’ın çok önemli bir tespiti var. Diyor ki, “İsim kişiyle özdeşleşir. Mesela Vural, Volkan, Alev gibi isimleri taşıyanların agresif olmasının altında yatan temel sebep budur. İsim karakter oluşumunun tek sebep değil. Ama önemli bir sebeptir" dedi.

ETİKETLER
#cinayet
#psikoloji
#Tuğyan Gülter
#Isim Anlamları
#Kader
#Fatih Selek
#Magazin
