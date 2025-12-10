Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

FBI'ın en çok arananlar listesine girdi! Soyadıyla dolandırmadığı banka kalmadı

ABD'de yaşayan 73 yaşındaki eski CEO Mary Carole McDonell, zengin bir şirket varisi olduğunu ileri sürerek bankaları yaklaşık 30 milyon dolar dolandırdı. Sırra kadem basan McDonell, FBI'ın en çok arananlar listesine adını yazdırdı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 14:16
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 14:16

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan 73 yaşındaki Mary Carole McDonell, zengin bir şirketin varisi gibi davranak bankaları yaklaşık 30 milyon dolar dolandırdığı tespit edildi. Bu dolandırıcılığı onu 'ın en çok arananlar listesine soktu.

Mary Carole McDonell, McDonnell Douglas Uçak Şirketi'nin varisi olduğunu ileri sürerek California eyaletindeki bankaları ve finans kuruluşlarını kandırdı.

The News Station'ın haberine göre, FBI'a göre McDonell, ileride erişeceğini ileri sürdüğü 80 milyon dolarlık gizli bir güven fonu olduğunu belirterek kurumlara yalan beyanlarda bulundu. Yetkililer, McDonell'in Los Angeles ve Orange County'deki çeşitli finans kuruluşlarından sırasıyla 14,7 milyon ve 15 milyon dolar elde ettiğini belirtiyor.

Soruşturmalara göre planı Temmuz 2017 tarihinde başlayarak Mayıs 2018'de sona erdi.

FBI, 12 Aralık 2018'de California Federal Mahkemesi tarafından McDonell hakkında bankacılık dolandırıcılığı ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla tutuklama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Yetkililer, McDonell'in yakalanmadan önce Dubai'ye kaçtığına inanıyor.

ŞİRKET CEO'SUYDU

McDonell, 2004-2017 tarihleri arasında sonradan iflas eden TV yapım şirketi Bellum Entertainment'ın CEO'luğunu üstlenmişti.

Şirket It Takes a Killer ve I Married a Murderer gibi suç temalı programlar yapmıştı.

Ancak California Çalışma Komisyonu, 2017'de onlarca çalışanına ödeme yapmadığı için şirkete soruşturma açmıştı. Federal yetkililer, dolandırıcılık faaliyetlerinin tam da bu dönemde gerçekleştiğini ve McDonell'in çalışanlarına "büyük bir banka dolandırıcılığı nedeniyle ödeme yapamadığını" söylediğini aktardı.

ETİKETLER
#dolandırıcılık
#fbı
#Bankacılık Dolandırıcılığı
#Kimlik Hırsızlığı
#Mary Carole Mcdonell
#Mcdonnell Douglas
#Dünya
