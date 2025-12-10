Menü Kapat
Bankacılık devi Türkiye için asgari ücret tahminini açıkladı! 2025'te asgari ücreti bilmişti

Aralık 10, 2025 14:34

Aralık 10, 2025 14:34
1
Bankacılık devi Türkiye için asgari ücret tahminini açıkladı! 2025'te asgari ücreti bilmişti

Asgari ücrete yapılacak zam aralık ayında Türkiye'nin en çok konuşulan konuları arasında. Yurt içinden uzmanlar art arda analiz ve tahminlerini yayınlarken konuyla ilgili bir değerlendirme de dünyanın önemli bankalarından JPMorgan'dan geldi. 

2025'te asgari ücret zammını bilen bankanın 2026 için verdiği rakam ve diğer tüm detaylar...

 

2
Bankacılık devi Türkiye için asgari ücret tahminini açıkladı! 2025'te asgari ücreti bilmişti

KOMİSYON CUMA GÜNÜ TOPLANIYOR 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu cuma ilk toplantısını gerçekleştirmeye hazırlanırken, dünyanın önde gelen bankalarından JPMorgan asgari ücrette olası tahminini açıkladı.

3
Bankacılık devi Türkiye için asgari ücret tahminini açıkladı! 2025'te asgari ücreti bilmişti

Bankanın Türkiye Tüketici Şirketleri 2026 Görünümü raporunda asgari ücretin piyasa için önemli katalizörler arasında olduğu belirtilerek, 12 aylık beklenen enflasyonla uyumlu olarak yüzde 25'lik bir artış öngörüldü. Bu artış oranına göre yeni asgari ücret 27 bin 630 TL seviyelerine yükselebilir.

4
Bankacılık devi Türkiye için asgari ücret tahminini açıkladı! 2025'te asgari ücreti bilmişti

Raporda ayrıca 2026'da makroekonomik koşullarda iyileşme beklendiği, buna rağmen tüketici talebinin halen kırılgan kaldığına işaret edildi. 

5
Bankacılık devi Türkiye için asgari ücret tahminini açıkladı! 2025'te asgari ücreti bilmişti

Türkiye GSYİH'sinin 2026'da yüzde 4,4 büyüyeceğini öngören banka, Türkiye'yi "en hızlı büyüyen gelişmekte olan piyasalar arasında" konumlandırdı.

6
Mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanırken, bir işçi için işverene maliyeti ise 30 bin 621 lira 48 kuruş.

Mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanırken, bir işçi için işverene maliyeti ise 30 bin 621 lira 48 kuruş. 

 

 

 

