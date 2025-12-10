Bankacılık devi Türkiye için asgari ücret tahminini açıkladı! 2025'te asgari ücreti bilmişti

Kategoriler
Asgari ücrete yapılacak zam aralık ayında Türkiye'nin en çok konuşulan konuları arasında. Yurt içinden uzmanlar art arda analiz ve tahminlerini yayınlarken konuyla ilgili bir değerlendirme de dünyanın önemli bankalarından JPMorgan'dan geldi.
2025'te asgari ücret zammını bilen bankanın 2026 için verdiği rakam ve diğer tüm detaylar...
KOMİSYON CUMA GÜNÜ TOPLANIYOR
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu cuma ilk toplantısını gerçekleştirmeye hazırlanırken, dünyanın önde gelen bankalarından JPMorgan asgari ücrette olası tahminini açıkladı.
Bankanın Türkiye Tüketici Şirketleri 2026 Görünümü raporunda asgari ücretin piyasa için önemli katalizörler arasında olduğu belirtilerek, 12 aylık beklenen enflasyonla uyumlu olarak yüzde 25'lik bir artış öngörüldü. Bu artış oranına göre yeni asgari ücret 27 bin 630 TL seviyelerine yükselebilir.
Raporda ayrıca 2026'da makroekonomik koşullarda iyileşme beklendiği, buna rağmen tüketici talebinin halen kırılgan kaldığına işaret edildi.
Türkiye GSYİH'sinin 2026'da yüzde 4,4 büyüyeceğini öngören banka, Türkiye'yi "en hızlı büyüyen gelişmekte olan piyasalar arasında" konumlandırdı.
Mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanırken, bir işçi için işverene maliyeti ise 30 bin 621 lira 48 kuruş.