Bakan Şimşek: Öncü göstergeler, kasım ayında üretimin ılımlı artışına işaret ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekim ayında sanayi üretiminin, özellikle sermaye malı üretimi ve yüksek teknolojili sektörlerin katkısıyla yıllık bazda büyürken aylık bazda sınırlı olarak gerilediğini belirtti.

Şimşek sosyal medya hesabındanyaptığı açıklamada, öncü göstergelerin Kasım ayında da üretimin ılımlı artış göstereceğini işaret ettiğine dikkat çekti.

Şimşek, "Sanayimizi ileri teknolojiye, yüksek katma değere, nitelikli istihdama ve sürdürülebilirliğe dayalı bir yapıya dönüştürürken zayıf seyreden emek yoğun sektörlere yönelik desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.

https://x.com/memetsimsek/status/1998705544274616680?s=20