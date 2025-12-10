Genç kadının şüpheli ölümü! Kocası ilk kez hakim karşısına çıktı: Bıçakla odaya girdi, sağa sola salladı

Nevşehir'de geçtiğimiz mayıs ayında bir apartmanda yaşanan olayda; 35 yaşındaki İ.Ö., henüz belirlenemeyen nedenle 4'üncü kattaki evininin balkonundan düştü.

Kadını kanlar içinde yerde gören komşuları hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

"BIÇAKLA ODAYA GİRDİ VE SAĞA SOLA SALLAMAYA BAŞLADI"

Olay sonrası gözaltına alınan ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan kadının eşi M.Ö. bugün ilk defa hakim karşısına çıktı. Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık M.Ö., son dönemlerde eşi ile sürekli tartıştığını, olayın olduğu gün ise evde alkol aldığını belirterek, "Eşimle bir konuda tartıştık. Tartışma büyümeye başladı. Eşim bana söyledikleri sözlerden dolayı kendisini suçlu hissediyordu. Ben evde alkol alırken geldi. Kendisini suçlamaya devam etti. Ben kendisini çok sevdiğim için onu kaybetmek istemiyordum. Sürekli kendisini teselli etmeye çalıştım. Evimizdeki bir koltuğun üzerinde eşim tarafından yazılmış bir intihar mektubu gördüm. Tartışma nedeniyle mektubu tam okumadım. Mektubu yakarak lavabonun üzerine attım. Eşim bir ara mutfaktan temin ettiğini düşündüğüm bıçakla odaya girdi ve sağa sola sallamaya başladı. Eşimin boynunda kan izi görünce ben de panikledim. Bu panik ile bıçağı elinden almaya çalıştım. Bıçağı almaya çalıştığımda bırakmak istemedi ve ben çekince elinden yaralandı. Beni iterek mutfak tarafına gitti. Ben de tekrar mutfaktan bıçak alacağını düşünerek peşinden gittim. Eşim balkona çıkmış aşağıya atlıyordu. Kendisini tutmaya çalıştım, ancak başaramadım. Bir süre yardım istemek için bağırdım. Alt komşumuz balkona çıktı. O da tutmaya çalıştı, ancak tutamadık. Ben eşimi çok seviyordum. O beni telefonuna 'kral' ben de onu 'içişleri bakanım' diye kaydetmiştim" dedi.

"ÖNCESİNDE CİNNET GETİRİP KENDİSİNİ YARALADI"

Sanık avukatı da beyanında, eşler arasında mutlu giden bir evlilikleri olduğunu, olay günü İ.Ö.'nün vücudunda bulunan bıçak darbelerinin öldürücü olmadığını ve İ.Ö.'nün cinnet geçirerek kendisini yaraladığını ve daha önce de intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. Mahkeme heyeti tutukluluk halini ve tanık beyanlarını da göz önünde bulundurarak yurt dışı yasağı ve konutu terk etmeme tedbiri uygulayarak sanığın tahliyesine karar verdi.