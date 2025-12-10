Domenico Tedesco'dan kritik Avrupa maçı öncesi açıklamalar! 'Brann maçını kazanmak istiyoruz'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın TSİ 23.00'te deplasmanda Norveç ekibi Brann ile karşılaşacak. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



İlk olarak Brann mücadelesinin hücum planı hakkında konuşan Tedesco, "Çözümümüz Youssef En-Nesyri olacak. Pek çok maçta çözümümüz oldu. Nice maçında da çok iyiydi. Avrupa’da hep onunla başladık. Jhon, kart cezası nedeniyle bu maç bizimle olmayacak. Marco Asensio da kas problemi nedeniyle bu maçın kadrosunda olmayacak umarım Konyaspor maçında bizimle olacak. Dolayısıyla Youssef ve Talisca ile beraber oynayacağız" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ BU MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe'nin son yıllarda kuzey takımlarına karşı aldığı olumsuz sonuçların hatırlatılması üzerine Tedesco, "Bizler bu maça hazırız. Takım iyi durumda. Takımın enerjisini görmeniz için çok yakında olmanıza gerek yok. Hepimiz bu maçı kazanmak istiyoruz. 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız. Plzen maçına baktığımızda içinde bulunduğumuz sıkıntıyı çekmiştik. Avrupa maçında her zaman yüzde 100’ünüzü vermeniz gerekiyor. Avrupa’da maçlar her zaman yüksek seviyede oynanıyor. Şanslar yüzde 50-50 diyebilirim. Takımımız hazır ve elimizde çok fazla çözüm var" şeklinde konuştu.

"İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Norveç ekibine karşı sahaya karakter koymaları gerektiğini aktaran İtalyan teknik adam, "Bu takım fiziksel bir takım olması yanı sıra baskı yapan bir takım. Onların Glasgow ve Bologna maçlarında gördük. Teknik oynayan oyuncular çok fazla. Üretken oyuncuları var. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Sahaya karakter koymak, onların baskısını kırmamız gerekiyor. Zaman zaman santrforumuza oynayacağımız toplara ihtiyacımız var. Sahaya koyacağımız karakter ve tempo ile puanları alabileceğimizi düşünüyorum, hedefimiz bu" diye konuştu.

"HİÇBİR ZAMAN İSİM BELİRTEN BİR TEKNİK DİREKTÖR DEĞİLİM"

40 yaşındaki teknik adam, transfer haberlerine yönelik de, "Şu an bunu konuşmak doğru değil. Transfer penceresi açılmadı. Ben takımımdan çok mutluyum. Transfer pazarında fırsat olabilir mi diye kulağınız açık olmalı. Ben 'şunu istiyorum' diyen bir teknik direktör değilim. Zaten bu konuyu Futbol Direktörümüz Devin Özek ile görüşürüm. Bu anlamda aramızda çok iyi birliktelik var. Ben hiçbir zaman isim belirten bir teknik direktör değilim. Dolayısıyla bu tarz haberler benden çıkmıyor" değerlendirmesinde bulundu. Rodrigo Becao'nun kadro dışı kalmasıyla alakalı soruya Tedesco, "Becao’nun durumu için detay veremem. Bizim için Samandıra’da olan her şey ailemizin içinde kalır. Birliktelik, beraberlik ve dayanışma bizler için çok önemli" yanıtını verdi.

AVRUPA LİGİ HEDEFİ

Tedesco, Avrupa Ligi'ndeki hedeflerine yönelik de şunları dile getirdi: "Eğer yarın kazanırsak maç başı ortalamamız 2.00 olmuş oluyor. Hedef olarak; birinci sırada ilk 24’te bitirmek, sonraki hedefimiz ilk 8 içinde bitirmek ve 2 maç daha az maç oynamak. Oynarsak da bunun üstesinden geliriz. Şu anki ilk hedefimiz bu, daha ilerisini düşünmüyorum."

"BÜYÜK TAKIMLAR KÖTÜ OYNADIĞINDA MAÇI KAZANABİLMELİ"

Kadroda yaptığı değişikliklerin her zaman zorunlu halde yapıldığına dikkat çeken Domenico Tedesco, sözlerine şöyle devam etti: "Ben genç bir teknik direktörüm. Kendimi bu sektörde tecrübeli hissediyorum. Yaklaşık olarak 800 basın toplantısı yaptım. Ben çok özel taktikler üretmişim, maçlar kazanmışım. Benim tek isteğim maçları kazanmak. Oyuncu değiştirdiysek bunu zorunlu olarak yaptık. Takım içinde sakat oyuncular, sarı kart cezalısı olabilir. Ferencvaros maçında bunun zorluğunu yaşadık. Yarınki maçta Marco olmayacak. Alvarez’in bileğinde ağrı var. Yarın kulübede 4 oyuncumuz olacak, bu durumdan dolayı asla ağlamam. İçinde bulunduğumuz duruma reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Başakşehir maçı kötü bir maçtı. Kötü oynadığınızda da maçları kazanmanız gerekiyor. Başakşehir maçında en fazla rahatsız eden buydu. Kötü oyunu kabul edebilirim ancak böyle zorlu deplasman maçında eğer öne geçiyorsanız 3 puanı eve götürmelisiniz. Büyük takımlar kötü oynadığında maçı kazanabilmeli. Duygusal kontrolümüzün olması gerekiyor. İyi anlamda söylüyorum bazen sahada çete gibi olmanız gerekiyor. Bu durum hem Türklerin hem biz İtalyanların biraz içinde olabiliyor."