TGRT Haber
Hava Durumu
13°
Paraya ihtiyacı olan vatandaşları böyle bulmuşlar! Dolandırıcıların yöntemleri pes dedirtti

Sahte banka reklamlarıyla yüzlerce vatandaşı dolandıran çeteye ağır darbe vuruldu. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Zanlıların, vatandaşları dolandırma yöntemleri pes dedirtti.

Paraya ihtiyacı olan vatandaşları böyle bulmuşlar! Dolandırıcıların yöntemleri pes dedirtti
Sahte banka reklamlarıyla yapan çete üyelerine operasyon düzenlendi. Yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, şebeke üyelerinin bulunduğu adreslere baskınlar yaptı. Ekipleri, şebekenin, sosyal medya platformlarında sahte banka reklamları oluşturarak kredi kullanmak isteyen vatandaşların kimlik ve iletişim bilgilerini içeren dataları topladıklarını belirledi.

Paraya ihtiyacı olan vatandaşları böyle bulmuşlar! Dolandırıcıların yöntemleri pes dedirtti

BANKA PERSONELİ GİBİ ARAMIŞLAR

Şebeke üyelerinin, elde ettikleri bu bilgiler üzerinden, yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı açık hatları kullanarak vatandaşları banka personeli gibi aradıkları; çeşitli ikna yöntemleriyle vatandaşların hesaplarından kredi kullandırdıkları ve çekilen tutarları, belli bir komisyon karşılığında banka hesaplarını kiraya veren üçüncü kişilere ait hesaplara aktararak büyük bir yaptıkları tespit edildi.

Paraya ihtiyacı olan vatandaşları böyle bulmuşlar! Dolandırıcıların yöntemleri pes dedirtti

5 İLDE BÜYÜK OPERASYON

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda şebekenin tüm üyelerinin kimlik ve adres bilgileri tek tek belirlendi. Ardından bu sabah İstanbul başta olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 18 şüpheli tevkif edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Şubeye getirildi. Şebeke üyeleri ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

