Diyarbakır'da tavuk döner operasyonu: Son kullanma tarihi geçmiş 426 kilo ürün imha edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaptığı gıda denetimlerinde 426 kilogram son kullanma tarihi geçmiş ürüne el koyarak imha etti.

TAVUK DÖNERDE TEHLİKE

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, halkın güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Gıda Denetim ile Zabıta ekipleri, son iki günde tavuk döner satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kullanılan malzemeler, ürünlerin son kullanma tarihleri, hazırlama üniteleri ve iş yeri hijyeni kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde halk sağlığını tehdit eden, son kullanma tarihi geçmiş, insan sağlığı açısından kullanılamayacak durumda olan 426 kilogram tavuk ürününe imha edilmek üzere el konuldu. Ekipler, ilgili işletmeler hakkında yasal işlem gerçekleştirdi.

8 BİN 178 İŞ YERİ DENETLENDİ

Büyükşehir Belediyesi, halkın gıda güvenliğini sağlamak için 2025 yılı boyunca düzenli olarak denetimler gerçekleştirerek iş başı eğitimleri düzenledi. İş başı eğitim çalışmaları kapsamında 24 bin 718 kişiye sağlıklı gıda ve hijyen eğitimi verildi. Ekipler saha çalışmalarıyla 8 bin 178 iş yerini denetledi.