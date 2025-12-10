Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Diyarbakır'da tavuk döner operasyonu: Son kullanma tarihi geçmiş 426 kilo ürün imha edildi

Diyarbakır'da ekipler halkın sağlığını riske atan gıdalara ilişkin denetim yaptı. Bazı iş yerlerinin hijyen ve malzeme durumu kontrol edildi. Diyarbakır'da son kullanma tarihi geçmiş 426 kilo ürün imha edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Diyarbakır'da tavuk döner operasyonu: Son kullanma tarihi geçmiş 426 kilo ürün imha edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 15:03

Büyükşehir Belediyesi, yaptığı gıda denetimlerinde 426 kilogram son kullanma tarihi geçmiş ürüne el koyarak imha etti.

Diyarbakır'da tavuk döner operasyonu: Son kullanma tarihi geçmiş 426 kilo ürün imha edildi

TAVUK DÖNERDE TEHLİKE

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, halkın güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Gıda Denetim ile Zabıta ekipleri, son iki günde satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kullanılan malzemeler, ürünlerin son kullanma tarihleri, hazırlama üniteleri ve iş yeri hijyeni kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde halk sağlığını tehdit eden, son kullanma tarihi geçmiş, insan sağlığı açısından kullanılamayacak durumda olan 426 kilogram tavuk ürününe imha edilmek üzere el konuldu. Ekipler, ilgili işletmeler hakkında yasal işlem gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da tavuk döner operasyonu: Son kullanma tarihi geçmiş 426 kilo ürün imha edildi

8 BİN 178 İŞ YERİ DENETLENDİ

Büyükşehir Belediyesi, halkın gıda güvenliğini sağlamak için 2025 yılı boyunca düzenli olarak denetimler gerçekleştirerek iş başı eğitimleri düzenledi. İş başı eğitim çalışmaları kapsamında 24 bin 718 kişiye sağlıklı gıda ve hijyen eğitimi verildi. Ekipler saha çalışmalarıyla 8 bin 178 iş yerini denetledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
OSB'de zehirlenme vakası! 736 işçi hastanelik oldu: Yemekte bakteri tespit edildi
ETİKETLER
#diyarbakır
#tavuk döner
#gıda denetimi
#Halk Sağlığı
#Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürün
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.