Fenerbahçe, Brann maçı kadrosunu açıkladı

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Brann ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin Brann maçı kamp kadrosu belli oldu.
İşte Fenerbahçe'nin Brann maçı kamp kadrosu;
Listede yer almayan futbolculardan Çağlar Söyüncü, Nelson Semedo ve Marco Asensio'nun sakatlıkları bulunuyor. Jhon Duran ise kart cezalısı. Kadroya yazılmayan diğer isimler ise şu şekilde: İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Bartuğ Elmaz.