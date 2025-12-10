Fenerbahçe, Brann maçı kadrosunu açıkladı

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Brann ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin Brann maçı kamp kadrosu belli oldu.

İşte Fenerbahçe'nin Brann maçı kamp kadrosu;

9 EKSİK VAR

Listede yer almayan futbolculardan Çağlar Söyüncü, Nelson Semedo ve Marco Asensio'nun sakatlıkları bulunuyor. Jhon Duran ise kart cezalısı. Kadroya yazılmayan diğer isimler ise şu şekilde: İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Bartuğ Elmaz.