Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

The Game Awards 2025 ne zaman, saat kaçta? Yılın oyunları belli olacak

Oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden olan The Game Awards 2025'in adayları geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Adayların duyurulmasının ardından aynı zamanda halk oylaması da başlatılmıştı. Oylarını veren oyuncular tarafından The Game Awards 2025 ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak edilmeye başlandı. The Game Awards 2025 hangi kanalda, nereden yayınlanacağı belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
The Game Awards 2025 ne zaman, saat kaçta? Yılın oyunları belli olacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 15:36

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen The Game Awards 2025 etkinliğine sayılı günler kaldı. Halk oylaması hala devam ederken oyuncuların gündeminde ise The Game Awards 2025 ne zaman, saat kaçta olduğu araştırılıyor.

The Game Awards 2025 ne zaman, saat kaçta? Yılın oyunları belli olacak

THE GAME AWARDS 2025 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

The Game Awards 2025 etkinliği açıklanan bilgilere göre 11 Aralık'ı, 12 Aralık'a bağlayan gece saat 03.30 - 07.00 arasında düzenlenecek. Yılın oyunu ödüllerine Clair Obscur: Expedition 33, Death Standing 2: On The Beach, Donkey Kong Bananza, Hades 2, Hollow Knight: Silksong ve Kingdom Come: Deliverence 2 aday oldu.

The Game Awards 2025 ne zaman, saat kaçta? Yılın oyunları belli olacak

THE GAME AWARDS 2025 HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

ABD'nin Los Angeles eyaletinin Kaliforniya şehrinde gerçekleştirilecek olan The Game Awards etkinliği Prime Video üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Daha önceki yıllarda YouTube ve Twitch gibi platformlarda yayınlanan etkinlik ilk kez Prime Video'da ekranlara gelecek. Etkinliğin aynı zamanda YouTube ve Twitcht gibi canlı yayın platformlarından da izlenebilecek.

ETİKETLER
#The Game Awards 2025
#Oyun Ödülleri
#Clair Obscur: Expedition 33
#Death Standing 2
#Donkey Kong Bananza
#Hades 2
#Hollow Knight: Silksong
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.