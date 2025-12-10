The Game Awards 2025 ne zaman, saat kaçta? Yılın oyunları belli olacak

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen The Game Awards 2025 etkinliğine sayılı günler kaldı. Halk oylaması hala devam ederken oyuncuların gündeminde ise The Game Awards 2025 ne zaman, saat kaçta olduğu araştırılıyor.

THE GAME AWARDS 2025 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

The Game Awards 2025 etkinliği açıklanan bilgilere göre 11 Aralık'ı, 12 Aralık'a bağlayan gece saat 03.30 - 07.00 arasında düzenlenecek. Yılın oyunu ödüllerine Clair Obscur: Expedition 33, Death Standing 2: On The Beach, Donkey Kong Bananza, Hades 2, Hollow Knight: Silksong ve Kingdom Come: Deliverence 2 aday oldu.

THE GAME AWARDS 2025 HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

ABD'nin Los Angeles eyaletinin Kaliforniya şehrinde gerçekleştirilecek olan The Game Awards etkinliği Prime Video üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Daha önceki yıllarda YouTube ve Twitch gibi platformlarda yayınlanan etkinlik ilk kez Prime Video'da ekranlara gelecek. Etkinliğin aynı zamanda YouTube ve Twitcht gibi canlı yayın platformlarından da izlenebilecek.