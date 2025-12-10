Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Velayet kavgasında kan donduran ifadeler! "Hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın"

İstanbul'da Bakırköy Adliyesi'nde 4 yaşındaki N.Ş.B.'nin velayeti için görülen davanın ardından babası ve ölen eşi Sema Nur S.'nin ailesi arasında kavga çıktı. Yaşanan o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken çocuğun babası, saldırganlardan birinin kavga esnasında "Sizin hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın' diyerek tehdit ettiğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 15:46

'da 18 Eylül Perşembe günü saat 10.30 sıralarında Bahçelievler'deki Adliyesi Ek Binası'nda meydana gelen olayda; 4 yaşındaki N.Ş.B.'nin velayeti için 5. Aile Mahkemesi'nde duruşma görüldü. Duruşmanın ardından Ebubekir Baran (28) ve ailesi, hayatını kaybeden eski eşi Sema Nur S.'nin (24) annesi Şenses S. (47), kızkardeşi Seda Nur S. (24) ve yakınlarıyla koridorda tartışmaya başladı.

Velayet kavgasında kan donduran ifadeler! "Hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın"

Tartışma kısa sürede alevlenince taraflar arasında kavga çıktı. İddiaya göre, Sema Nur S.'nin yakınları olan Ş.S.T. (17) ile S.A., Ebubekir Baran'ın ağabeyi Mehmet Baran'a yumruk attı. Olayların büyümesi üzerine güvenlik güçleri tarafları ayırdı. Ardından aieleler oradan ayrıldı.

KAVGA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların kavga ettiği anlar görülüyor. Öte yandan Ebubekir Baran, eski eşinin kardeşi Muhammed Can S.'nin (21) kendisini 'Sizin hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın' sözleriyle edildiğini öne sürdü. Baran'ın şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Velayet kavgasında kan donduran ifadeler! "Hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın"

"'SİZİN HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM, KEFENLERİNİZİ HAZIRLAYIN' DEDİ"

Saldırının hemen ardından polis eşliğinde adliyenin dışına çıktıklarını söyleyen Baran, "Adliye önünde, saldırganları azmettiren karşı tarafın ailesinden Muhammed Can S., 'Sizin hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın' diyerek elini kolunu sallayarak kaçmıştır. Açıkça azmettirici olduğu bellidir. Bir an önce yakalanmalarını talep ediyorum" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır'da tavuk döner operasyonu: Son kullanma tarihi geçmiş 426 kilo ürün imha edildi
Antalya'da iki kişinin öldüğü spotçu yangınında tüyler ürperten iddia! "Yanmaya hazır mısınız?"
ETİKETLER
#istanbul
#tehdit
#bakırköy
#Adliyedaki Kavga
#Ailevi Tartışma
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.