Velayet kavgasında kan donduran ifadeler! "Hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın"

İstanbul'da 18 Eylül Perşembe günü saat 10.30 sıralarında Bahçelievler'deki Bakırköy Adliyesi Ek Binası'nda meydana gelen olayda; 4 yaşındaki N.Ş.B.'nin velayeti için 5. Aile Mahkemesi'nde duruşma görüldü. Duruşmanın ardından Ebubekir Baran (28) ve ailesi, hayatını kaybeden eski eşi Sema Nur S.'nin (24) annesi Şenses S. (47), kızkardeşi Seda Nur S. (24) ve yakınlarıyla koridorda tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede alevlenince taraflar arasında kavga çıktı. İddiaya göre, Sema Nur S.'nin yakınları olan Ş.S.T. (17) ile S.A., Ebubekir Baran'ın ağabeyi Mehmet Baran'a yumruk attı. Olayların büyümesi üzerine güvenlik güçleri tarafları ayırdı. Ardından aieleler oradan ayrıldı.

KAVGA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların kavga ettiği anlar görülüyor. Öte yandan Ebubekir Baran, eski eşinin kardeşi Muhammed Can S.'nin (21) kendisini 'Sizin hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın' sözleriyle tehdit edildiğini öne sürdü. Baran'ın şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"'SİZİN HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM, KEFENLERİNİZİ HAZIRLAYIN' DEDİ"

Saldırının hemen ardından polis eşliğinde adliyenin dışına çıktıklarını söyleyen Baran, "Adliye önünde, saldırganları azmettiren karşı tarafın ailesinden Muhammed Can S., 'Sizin hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın' diyerek elini kolunu sallayarak kaçmıştır. Açıkça azmettirici olduğu bellidir. Bir an önce yakalanmalarını talep ediyorum" diye konuştu.