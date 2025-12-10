Ukrayna'da seçim için Rusya'dan jet cevap: ABD ile görüşmeler yapılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa ve ABD'nin yardımlarıyla seçime gidebileceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sıklıkla dile getirdiği Ukrayna'da seçim için Kremlin'den cevap geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zelenskiy'in bu ifadelerinin ABD tarafından muhataplarla görüşülüp görüşülmediğine ilişkin soruya "Bu konuyu ABD'den herhangi biriyle ele alacak zamanımız olmadı" cevabını verdi.

''ATEŞKES DEĞİL BARIŞ İSTİYORUZ''

Zelenskiy'nin Kiev'in "enerji ateşkesine" kurmaya hazır olduklarına yönelik açıklamasına da değinen Peskov, "Biz ateşkes değil, barış için çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili belgelerin imzalanmasıyla sağlanacak sürdürülebilir, kalıcı ve uzun süreli barış mutlak bir önceliğimizdir" ifadesini kullandı.

ZELENSKİY: SEÇİME HAZIRIM

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, seçim beklentilerine ilişkin, "Seçime hazırım. ABD'nin bana yardım etmesini istiyorum. ABD ve Avrupalı ortaklarımız ile birlikte seçimin güvenliğini garanti altına alabiliriz. Böylece Ukrayna gelecek 60 ila 90 gün arasında bir seçim için hazır olacaktır" demişti.