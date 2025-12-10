Bakan Fidan'dan YPG'ye net mesaj: "Silahlı unsurlar Suriye ordusuna bağlanmalı"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı "Bir Yılın Ardından Suriye: Toparlanma ve yeniden inşa" konulu konferansta YPG/SDG yapılarının geleceğinin Suriye'nin istikrarı açısından belirleyici olduğunu ifade etti.

Suriye topraklarında "iki silahlı yapının bir arada bulunabileceği bir ülke modelinin mümkün olmadığını" belirten Fidan, bu unsurların Şam yönetiminin kontrolünde olması gerektiğini vurguladı.

Bakan Fidan, Şam yönetimi ile YPG arasında 2025 Mart ayında varılan mutabakata atıfta bulunarak, bu anlaşmada şu ana kadar somut bir ilerleme kaydedilemediğini vurguladı.

Fidan'ın yaptığı konuşmanın satırbaşları şöyle;

"En son Doha Forumu sebebiyle Dışişleri Bakanı kardeşim Esat Şeybani ile de konuştuğumda çok fazla olumlu gelişmenin olmadığını söyledi. Biz Türkiye olarak bu sürecin ilerletilmesini, sulh ile meselelerin çözülmesini, yeni bir çatışmanın, yeni bir karşı karşıya gelişin kimsenin lehine olmayacağını her zaman için söylüyoruz. Dolayısıyla burada sürecin diyalog yoluyla ilerletilmesi önemli. YPG'nin şunu görmesi gerekiyor. Hiçbir ülkede iki tane silahlı unsur olmaz. Elinizdeki silahlı unsurlar Suriye yönetiminin emrine girmek zorundadır."

"Burada dolaylı veya direkt bölücülüğü, istikrarsızlığı körüklüyor. Böyle bir yerde ekonomi de gelmez, istikrar da gelmez, güvenlik de gelmez. Her zaman için çatışma riski vardır. Her zaman için dışarıdan müdahaleye açık bir yara mevcut olur. Kürtlerin iyiliği için de, Arapların iyiliği için de, Sünnilerin, Şiilerin, Dürzilerin iyiliği için de birleşik, bütünleşik bir Suriye önemli. Ama bu demek değil ki, tek bir grubun, tek bir mezhebin, tek bir ırkın baskısı diğerlerinin üzerinde olacak. Bu da zaten eski rejimin farklı bir modaliteyle güncellenmiş hali olur. Buna da karşıyız. Yani ne federalizm getiriyoruz diye ülkeyi böleceğiz ne de bütünlük getiriyoruz diye insanları ezeceğiz, onları yer altına, radikal olmaya, silaha sarılmaya iteceğiz."

"Herkesin kendini eşit, özgür hissettiği müreffeh bir toplum kurmak mümkün. Yeni modern anlayış artık bunu gerektiriyor. Türkiye bunu yapıyor, Avrupa ülkeleri bunu yapıyor. Dünyada birçok ülke bunu yapıyor. Bu Suriye'de de yapılabilir. Bu da mümkün. Bizim bunu yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz yakından gözetliyoruz. Bu konuda biliyorum çok soru oluyor, çok husus geliyor. Ne yapacaksınız? Orada silahlı unsurlara ne olacak, ne bitecek? Biz YPG, PKK denklemindeki konuların ne olduğunu söylüyoruz."

"Bizim milli güvenlikle ilgili tarafımıza bakan hususlar var. Bunları hem süreç içerisinde söylüyoruz hem açıktan söylediğimiz konular da var. Suriye'de Şam yönetiminin SDG ile kendi götürmesi gereken bir alan var. Onlar da onu götürsünler. Ama her zaman için söylüyorum, istikrarın sağlanması için bu entegrasyonun da bir an önce hayata geçmesi gerekiyor."

EN BÜYÜK İSTİKRARSIZLIK İSRAİL'İN GENİŞLEME POLİTİKASI

Fidan, bölgedeki en büyük istikrarsızlık sebebinin İsrail’in genişleme politikası olduğunun da altını çizdi. Netanyahu hükümetinin Gazze’de başlattığı savaşın farklı sahalara taşınmaya çalışıldığını belirten Fidan, İsrail’in güvenliğini başka ülkelerin güvensizliği üzerine kurmaması gerektiğini dile getirdi.