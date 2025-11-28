Bakan Hakan Fidan Alman mevkidaşı ile bir arada: Türkiye'nin AB süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalar

Almanya'ya resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann David Wadephul ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ikili ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye ve Almanya arasında özel bağlar olduğunu ifade etti. Bakan Wadephul, ''Başka hiçbir ülke ile toplumsal açıdan bu kadar yakın ilişkilerimiz bulunmamaktadır" dedi.

''AVRUPALILARIN GÜVENLİĞİ VE ÖZGÜRLÜĞÜ TEHDİT ALTINDA''

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlanması için gösterilen çabalara dikkat çeken Wadephul, Rusya'nın tacizci dronlarının Almanya'yı da etkilediğini belirtti. Alman bakan, "Bu savaş nedeniyle kıtamız eskisi gibi değil. Rus dronları ve roketleri her gün bütün Avrupalıların güvenliğini ve özgürlüğünü tehdit altına alıyor'' ifadelerini kullandı.

''TÜRKİYE BELİRLEYİCİ ROL''

"Putin uzun vadeli bir barış istiyorsa müzakere masasının başına oturma zamanı geldi” diyen Bakan Wadephul, Gazze konusuna da değindi. Wadephul, Türkiye'nin barış başarısına dikkat çekerek, "Türkiye, Gazze’de ateşkes anlaşmasının imzalanmasında belirleyici bir rol oynadı" dedi.

TÜRKİYE'NİN AB SÜRECİ

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği hakkında da konuşan Alman bakan, Türkiye birçok alanda merkezi bir ülke. Bu nedenle, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki işbirliğini güçlendirmek bizim çıkarımıza olduğu açıktır. Türkiye, AB’ye girmek istiyorsa Almanya güvenilir ve dosta bir ortağı olacaktır" ifadelerini kullandı.

SORUN SÜRECİN İLERLEMEMESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise ''Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde kriter bazlı değerlendirmede sorunu yok, olamaz da. Burada temel sorun sürecin ilerlemiyor oluşu, fasılların açılmaması. Bu noktada gerekli görüşmeleri yaptık. AB’nin fasılları tekrar açması, Türkiye ile aday ülke ilişkisini olabilecek en normal zeminde ilerletmesi beklentimiz bakidir" dedi.

Bakan Fidan, bölgesel olayların önemine vurgu yaparak "Ukrayna'daki savaşın durması, Gazze'deki barış planının hayata geçirilmesi, Suriye'deki istikrar bizim için önemli" dedi ve şunları ekledi:

"Gazze'deki barış planının bir an önce hayata geçmesi önemli. Tekrar yıkıma, soykırıma dönülmemesi gerekiyor. yeteri kadar büyük bir yıkım, katliam var. Hep birlikte yoğun çalışmamız gerekiyor. İnsani yardımların bir an önce içeriye girmesi lazım. Aksi takdirde tekrar şiddet sarmalına dönme riskimiz var.''

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Güvenlikle ilgili çalışmalar yapılırken NATO zemininin kullanılması bizim için temel hareket tarzıydı. Özellikle Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa güvenliği ile ilgili AB içinde yeni arayışın ortaya çıktığını görüyoruz. Bu konuda safe mekanizmasıyla başlatılan süreçler var. Bu AB'nin kendi dış politika ve güvenlik politiikarıyla uyumlu şekilde gitmekte. Türkiye bu yeni tartışmalarda da yer almak istiyor. Bu tartışmalar AB üyelerinin kendi arasındaki tartışmalar. Ama Avrupa güvenliği de hepimizi ilgilendiriyor" dedi.

''MOMENTUM KAYBEDİLMEMELİ''

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Ukrayna sürecinde momentum kaybedilmemeli. Türkiye, İstanbul müzakerelerine tekrar ev sahipliği yapmaya hazır. Taraflar arasındaki doğrudan müzakereleri destekliyoruz. Bu konu müzakere masasından kaçmamak lazım" dedi.