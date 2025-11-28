Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Bakan Hakan Fidan Alman mevkidaşı ile bir arada: Türkiye'nin AB süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya ziyareti kapsamında, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile bir araya geldi. İkili düzenlenen ortak basın toplantısında Almanya ve Türkiye arasındaki güçlü bağa dikkat çekti. Ayrıca Gazze ve Rusya konularını ele aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.11.2025
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
saat ikonu 13:06

Almanya'ya resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann David Wadephul ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ikili ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye ve Almanya arasında özel bağlar olduğunu ifade etti. Bakan Wadephul, ''Başka hiçbir ülke ile toplumsal açıdan bu kadar yakın ilişkilerimiz bulunmamaktadır" dedi.

Bakan Hakan Fidan Alman mevkidaşı ile bir arada: Türkiye'nin AB süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalar

''AVRUPALILARIN GÜVENLİĞİ VE ÖZGÜRLÜĞÜ TEHDİT ALTINDA''

ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlanması için gösterilen çabalara dikkat çeken Wadephul, Rusya'nın tacizci dronlarının Almanya'yı da etkilediğini belirtti. Alman bakan, "Bu savaş nedeniyle kıtamız eskisi gibi değil. Rus dronları ve roketleri her gün bütün Avrupalıların güvenliğini ve özgürlüğünü tehdit altına alıyor'' ifadelerini kullandı.

''TÜRKİYE BELİRLEYİCİ ROL''

"Putin uzun vadeli bir barış istiyorsa müzakere masasının başına oturma zamanı geldi” diyen Bakan Wadephul, konusuna da değindi. Wadephul, Türkiye'nin barış başarısına dikkat çekerek, "Türkiye, Gazze’de ateşkes anlaşmasının imzalanmasında belirleyici bir rol oynadı" dedi.

TÜRKİYE'NİN AB SÜRECİ

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği hakkında da konuşan Alman bakan, Türkiye birçok alanda merkezi bir ülke. Bu nedenle, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki işbirliğini güçlendirmek bizim çıkarımıza olduğu açıktır. Türkiye, AB’ye girmek istiyorsa Almanya güvenilir ve dosta bir ortağı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Hakan Fidan Alman mevkidaşı ile bir arada: Türkiye'nin AB süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalar

SORUN SÜRECİN İLERLEMEMESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise ''Türkiye’nin sürecinde kriter bazlı değerlendirmede sorunu yok, olamaz da. Burada temel sorun sürecin ilerlemiyor oluşu, fasılların açılmaması. Bu noktada gerekli görüşmeleri yaptık. AB’nin fasılları tekrar açması, Türkiye ile aday ülke ilişkisini olabilecek en normal zeminde ilerletmesi beklentimiz bakidir" dedi.

Bakan Fidan, bölgesel olayların önemine vurgu yaparak "Ukrayna'daki savaşın durması, Gazze'deki barış planının hayata geçirilmesi, Suriye'deki istikrar bizim için önemli" dedi ve şunları ekledi:

"Gazze'deki barış planının bir an önce hayata geçmesi önemli. Tekrar yıkıma, soykırıma dönülmemesi gerekiyor. yeteri kadar büyük bir yıkım, katliam var. Hep birlikte yoğun çalışmamız gerekiyor. İnsani yardımların bir an önce içeriye girmesi lazım. Aksi takdirde tekrar şiddet sarmalına dönme riskimiz var.''

Bakan Hakan Fidan Alman mevkidaşı ile bir arada: Türkiye'nin AB süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Güvenlikle ilgili çalışmalar yapılırken zemininin kullanılması bizim için temel hareket tarzıydı. Özellikle 'nın ardından Avrupa güvenliği ile ilgili AB içinde yeni arayışın ortaya çıktığını görüyoruz. Bu konuda safe mekanizmasıyla başlatılan süreçler var. Bu AB'nin kendi dış politika ve güvenlik politiikarıyla uyumlu şekilde gitmekte. Türkiye bu yeni tartışmalarda da yer almak istiyor. Bu tartışmalar AB üyelerinin kendi arasındaki tartışmalar. Ama Avrupa güvenliği de hepimizi ilgilendiriyor" dedi.

''MOMENTUM KAYBEDİLMEMELİ''

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Ukrayna sürecinde momentum kaybedilmemeli. Türkiye, İstanbul müzakerelerine tekrar ev sahipliği yapmaya hazır. Taraflar arasındaki doğrudan müzakereleri destekliyoruz. Bu konu müzakere masasından kaçmamak lazım" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD ve Ukrayna heyetlerinin onayladığı barış planı artık Rusya'da
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Mısır'da Gazze diplomasisi
ETİKETLER
#rusya
#gazze
#nato
#Ukrayna Savaşı
#ab üyeliği
#Türkiye Almanya Ilişkileri
#Avrupa Güvenliği
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.