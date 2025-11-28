Menü Kapat
TGRT Haber
18°
ABD ve Ukrayna heyetlerinin onayladığı barış planı artık Rusya'da

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cenevre'de ABD ve Ukrayna heyetlerinin görüştüğü barış planı taslağının kendilerine iletildiğini bildirdi.

ABD ve Ukrayna heyetlerinin onayladığı barış planı artık Rusya'da
28.11.2025
28.11.2025
saat ikonu 12:44

'de Donald Trump yönetiminin hazırladığı planı taslağı İsviçre'nin şehrinde, ABD ve heyetleri tarafından görüşüldü. Taslakta bazı değişiklikler yapıldı. Son hali ise 'ya iletildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da gazetecilerini sorularını cevaplarken bu konuya da değindi." ABD'nin Ukrayna ile İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı müzakerelerde üzerinde çalışılan nihai barış planını Rusya'ya iletip iletmediği" yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Ana parametreleri iletildi. Gelecek hafta Moskova'da bununla ilgili görüşmeler yapılacak." dedi.

ABD ve Ukrayna heyetlerinin onayladığı barış planı artık Rusya'da

''MEGAFON DİPLOMASİSİ İSTEMİYORUZ''

Peskov, ABD tarafıyla müzakerelerin içeriğiyle ilgili soruya ilişkin, "Kamuoyuna açık şekilde istişareleri sürdürmek, megafon diplomasisi yapmak istemiyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un haftaya Moskova'ya geleceğine dikkati çeken Peskov, Amerikan tarafıyla Ukrayna'da toprak konusunun istişare edileceğini dile getirdi.

ABD ve Ukrayna heyetlerinin onayladığı barış planı artık Rusya'da

''HERKES BARIŞTAN YANA''

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir 'nin meşruiyetiyle ilgili, "Bir yandan, gerçekten Zelenskiy'nin meşruiyetiyle ilgili sorunlar var. Zelenskiy, seçim düzenleme ve anayasaya göre hareket etme konusunda isteksiz. Diğer yandan ise herkes, durumun barış yoluyla çözülmesinden yana." şeklinde konuştu.

Rusya'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğine önem verdiğini dile getiren Peskov, "Ukrayna bağlamında çok zor koşullarda yapıcı işbirliği deneyimimiz var. UAEA ile sürekli diyalog halindeyiz." dedi.

Sözcü Peskov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceği yönündeki haberleri doğruladı.

ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#abd
#barış
#zelenskiy
#diplomasi
#Cenevre
#Dünya
