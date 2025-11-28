ABD ve Ukrayna heyetlerinin onayladığı barış planı artık Rusya'da

ABD'de Donald Trump yönetiminin hazırladığı barış planı taslağı İsviçre'nin Cenevre şehrinde, ABD ve Ukrayna heyetleri tarafından görüşüldü. Taslakta bazı değişiklikler yapıldı. Son hali ise Rusya'ya iletildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da gazetecilerini sorularını cevaplarken bu konuya da değindi." ABD'nin Ukrayna ile İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı müzakerelerde üzerinde çalışılan nihai barış planını Rusya'ya iletip iletmediği" yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Ana parametreleri iletildi. Gelecek hafta Moskova'da bununla ilgili görüşmeler yapılacak." dedi.

''MEGAFON DİPLOMASİSİ İSTEMİYORUZ''

Peskov, ABD tarafıyla müzakerelerin içeriğiyle ilgili soruya ilişkin, "Kamuoyuna açık şekilde istişareleri sürdürmek, megafon diplomasisi yapmak istemiyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un haftaya Moskova'ya geleceğine dikkati çeken Peskov, Amerikan tarafıyla Ukrayna'da toprak konusunun istişare edileceğini dile getirdi.

''HERKES BARIŞTAN YANA''

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin meşruiyetiyle ilgili, "Bir yandan, gerçekten Zelenskiy'nin meşruiyetiyle ilgili sorunlar var. Zelenskiy, seçim düzenleme ve anayasaya göre hareket etme konusunda isteksiz. Diğer yandan ise herkes, durumun barış yoluyla çözülmesinden yana." şeklinde konuştu.

Rusya'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğine önem verdiğini dile getiren Peskov, "Ukrayna bağlamında çok zor koşullarda yapıcı işbirliği deneyimimiz var. UAEA ile sürekli diyalog halindeyiz." dedi.

Sözcü Peskov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceği yönündeki haberleri doğruladı.