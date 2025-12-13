Araba camlarındaki o siyah noktalar sadece süs değilmiş! Mühendislik harikası 'Frit'in hayat kurtaran gizli görevi ortaya çıktı

Direksiyon başındayken veya yolcu koltuğunda otururken gözümüz sık sık ön camın kenarlarındaki o siyah şeride ve pütürlü noktalara takılır. Estetik bir geçiş gibi duran bu tasarım, aslında otomobil üretiminin en karmaşık ve en hayati mühendislik çözümlerinden biridir. 1950'lere kadar otomobil camları metal çerçeveler ve lastik fitillerle tutturulurken, modern otomobillerde bu sistemin yerini yapıştırma teknolojisi aldı. İşte tam bu noktada, camın metal gövdeye kusursuz bir şekilde tutunmasını sağlayan ve "frit" (frit bandı) olarak adlandırılan o siyah seramik boya devreye girdi. Fırınlanarak cama işlenen ve camın bir parçası haline gelen bu siyah bant, kazınarak çıkarılamaz ve sadece bir boya değildir. Eğer o siyah noktalar ve şeritler olmasaydı, en ufak bir kazada ön camınız yerinden fırlayabilir, hatta sıcak bir günde camınız kendi kendine çatlayabilirdi. Bu noktaların varlık sebebi, estetikten çok daha öte, tamamen fizik ve kimya kurallarına dayanan bir güvenlik zorunluluğudur.