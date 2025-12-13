Polisin GBT kontrolünde ortaya çıktı: Araçtan çıkan şey kan dondurdu

Pendik sahilinde devriye yapan polisler içinde birinin olduğunu gördüğü park halindeki aracın yanına gitti. GBT yapmak isteyen polisler araçta ön sağ koltukta duran kişinin ölmüş olduğunu belirledi.

ÖLMÜŞ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin aracı açmasının ardından, araç içerisinde ön sağ koltukta bulunan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Gencin uyuşturucu madde etkisinde hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.