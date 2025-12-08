Menü Kapat
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü arabayı adeta uçurdu! Feci kaza anbean kamerada

Edirne'de alkollü ve ehliyetsiz bir kadın sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce demir bariyerlerini yıktı, ardından karşı şeride uçarak bir yayaya çarpmaya ramak kala durabildi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Sürücünün aldığı idari para cezası ise dudak uçuklattı.

'de meydana gelen kazada, B.T. idaresindeki otomobil geçidine yaklaştığı sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Bariyerleri yıkıp aşan karşı şeride fırladı. O esnada yaya geçidinden geçen bir yaya, otomobilin çarpmasından son anda kurtuldu.

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü arabayı adeta uçurdu! Feci kaza anbean kamerada

YIKTI GEÇTİ!

Çarpmanın etkisiyle yerinden kopan demir bariyer parçalarının isabet ettiği yaya hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri ciddi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazada sürücü B.T.'nin 3.85 promil alkollü olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Sürücüye ve araç sahibine toplam 44 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün kontrolü kaybetmesi ve yayanın kıl payı kurtulma anları saniye saniye tarafından kaydedildi. Sürücü B.T., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Karşı şeride geçip 2 araca birden çarptı: 2 ölü, 3 yaralı! Feci kaza saniye saniye kamerada
