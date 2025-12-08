Alkollü ve ehliyetsiz sürücü arabayı adeta uçurdu! Feci kaza anbean kamerada

Edirne'de meydana gelen kazada, B.T. idaresindeki otomobil yaya geçidine yaklaştığı sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Bariyerleri yıkıp aşan araç karşı şeride fırladı. O esnada yaya geçidinden geçen bir yaya, otomobilin çarpmasından son anda kurtuldu.

YIKTI GEÇTİ!

Çarpmanın etkisiyle yerinden kopan demir bariyer parçalarının isabet ettiği yaya hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri ciddi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazada sürücü B.T.'nin 3.85 promil alkollü olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Sürücüye ve araç sahibine toplam 44 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün kontrolü kaybetmesi ve yayanın kıl payı kurtulma anları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sürücü B.T., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.