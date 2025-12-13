Dolar ve Euro hareketlendi! İşte 13 Aralık 2025 güncel döviz fiyatları

Anlık döviz kurlarındaki son gelişmeler, iç ve dış piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni günde Dolar 42,70 liradan, euro 50,16 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi 1,1740, dolar/sterlin paritesi 0,7478 ve dolar/yen paritesi 155,8100 düzeyinde seyrediyor.