Trabzonspor Beşiktaş maçı CANLI yayın bilgisi 2025: Trabzonspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir?

Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı izle ekranı yoğun ilgi görüyor. Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetirken gözler, Papara Park’a çevrildi. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar bu sezon beklentilerin uzağında kalırken Trabzonspor galibiyetiyle çıkış arıyor. Fatih Tekke’nin ekibi Trabzonspor ise aldığı üst üste galibiyetlerle zirveye yaklaştı. Karadeniz ekibi ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki Trabzonspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir, hangi kanalda? İşte, Trabzonspor Beşiktaş maçını veren yabancı kanallar…

- canlı yayını için nefesler tutuldu. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Mustafa Hekimoğlu, Necip Uysal, Jota ve Cengiz Ünder forma giyemeyecek. Bu sezon ligde çıktığı 15 mücadelede sadece 7 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, galibiyetiyle kötü gidişata son vermek istiyor. Ev sahibi ekip Trabzonspor ise topladığı 34 puanla zirve takibini sürdürüyor. Fatih Tekke’nin ekibinde kart cezalısı Pina ve Onuachu sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Peki Trabzonspor Beşiktaş maçını şifresiz veren kanallar hangileri? TS-BJK maçı canlı nereden izlenir? İşte, Trabzonspor Beşiktaş maçı bilgisi…

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ

’de haftanın dikkat çeken mücadelesinde Trabzonspor, Beşiktaş’ı konuk edecek. 14 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşma bugün saat 20.00’da başlayacak. Trabzonspor - Beşiktaş derbisini resmi olarak sadece beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi televizyonları aracılığıyla takip edecekler, Bein Sports üzerinden izleyebilirler. Alternatif olarak telefon, tablet ve bilgisayarlarla derbi heyecanına ortak olmak isteyenler ise TOD TV aracılığıyla canlı yayını takip edebilirler.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINI VEREN YABANCI KANALLAR

Trabzonspor ve Beşiktaş arasında oynanacak kritik mücadele Fransa, Meksika, Karadağ, Paraguay, ABD, Venezuela, Portekiz, Brezilya, Kanada ve diğer birçok ülkeden canlı yayınlanacak. Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesi Türkiye’den sadece beIN Sports 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Mücadelenin yurtdışındaki resmi yayıncı kuruluşları ise şu şekilde;

Kanada: beIN SPORTS CONNECT CanadaFanatiz Canada

Fransa: beIN Sports MAX 7beIN SPORTS CONNECTFreemyCANAL

Macaristan: Sport 1 Hungary

Kosova: ArtMotionART Sport 5

Paraguay: Disney+ Premium ArgentinaESPN6 Sur

Portekiz: Sport TV MultiscreenSport TV5

Sırbistan: Arena Sport 5 Serbia

ABD: Fanatiz USAfuboTVbeIN SPORTS CONNECT

Venezuela: Disney+ Premium SurESPN6 Surinter

Meksika: Disney+ Premium Mexico

Makedonya: MaxTV GoArena Sport 5 Serbia

BEŞİKTAŞ SON 6 DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Sezona deplasmanda 2 mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, ardından oynadığı 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Alanyaspor ve Göztepe deplasmanlarından puan alamayan siyah-beyazlılar, sırasıyla Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük'ü yenmeyi başardı.

Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa ile dış sahada oynadığı maçlarda ise berabere kalırken söz konusu 6 karşılaşmada 14 puan topladı.

TRABZONSPOR’DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Trabzonspor'da kart cezalısı Pina ve Onuachu, sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat edilen Visca ve Baniya, yarın forma giyemeyecek. Sakatlığının ardından dün takımla antrenmanlara başlayan Savic'in kadroda yer alıp almayacağı ise maç saatinde belli olacak.

