Bolu, Çankırı, Kastamonu yarın okullar tatil mi, son dakika? 15 Aralık Valilik açıklaması son dakika

Yarın okulların tatil olup olmayacağı Bolu, Çankırı ve Kastamonu'nda yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından aktarılan bilgilere göre 3 ilde de yarın kar yağışı bekleniyor. Vatandaşlar tarafından Bolu, Çankırı, Kastamonu okullar tatil mi, son dakika bilgileri merak ediliyor.

BOLU YARIN OKULLAR TATİL Mİ 15 ARALIK?

Bolu'da 15 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitim öğretime devam edilecek. İlkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler normal ders saatlerinde eğitim görecekler. Bolu Valiliği tarafından okulların tatil olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre ise Bolu'da bugün gece saat 21.00'den itibaren karla karışık yağmur yağışı gerçekleşecek. Gece saatlerinde kara dönüşecek olan yağış, 15 Aralık Pazartesi sabahı tekrardan karla karışık yağmur şeklinde gerçekleşecek.

16 Aralık 2025 Salı gününe kadar Bolu'da kar yağışının devam etmesi bekleniyor. MGM tarafından paylaşılan Bolu 5 günlük hava tahmin raporu ise şöyle:

ÇANKIRI YARIN OKULLAR TATİL Mİ 15 ARALIK?

Çankırı'da gece saatlerinde kar yağışı başlayacak. 14 Aralık Pazar gününü 15 Aralık Pazartesi günü gece saat 03.00'te başlayacak olan kar yağışı gün boyunca aralıklarla devam edecek. Çankırı'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil olmayacak. Çankırı Valiliği tarafından okulların tatil olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadığı için eğitim-öğretime devam edilecek.

KASTAMONU YARIN OKULLAR TATİL Mİ 15 ARALIK?

Kastamonu'nda yarın okullarda eğitim öğretime devam edilecek. Kastamonu Valiliği tarafından kar yağışı nedeniyle okulların tatil olacağına dair yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor. Valilik tarafından bir açıklama yapılmadığı için il genelinde eğitim-öğretime ara verilmeyecek.

Kastamonu 5 günlük hava tahmin raporu ise şöyle: