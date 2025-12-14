Menü Kapat
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Rafa Silva sözleri: "Kendisi istemedi!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Dev karşılaşmanın kadrosuna değinen Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın kendi kararıyla Trabzon'a gelmek istemediğini ifade etti.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Rafa Silva sözleri:
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
14.12.2025
saat ikonu 19:54
|
GÜNCELLEME:
14.12.2025
saat ikonu 19:58

Beşiktaş'ta Rafa Silva gündemi devam ediyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın kendi isteğiyle Trabzon deplasmanına gelmediğini anlattı ve Portekizli yıldızın dilediği zaman takıma girebileceğini söyledi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Rafa Silva sözleri: "Kendisi istemedi!"

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN RAFA SILVA SÖZLERİ

"Son haftalarda takım iyi durumda. Sonuçlandıramadığımız zaman problem oluyor. İyi hazırlandık müsabakaya, kendi oyunumuzu oynayacağız. Emirhan'ı oynatıyoruz, daha farklı bir format. Trabzonspor iyi bir takım. Bakalım, inşallah şartlar bizim için iyi olur. Cengiz ve Jota ilk yarıyı kapattı. El Bilal ve Ndidi, Afrika Kupası'na gidecek. Son iki maçta bayağı bir eksik olacak. Rafa Silva ile hafta arası konuştuk. Hazır olmadığını ve kadroya girmek istemediğini söyledi. Kendisi hazır olduğunu söylerse alırız kadroya. Bizim için problem yok."

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Rafa Silva sözleri: "Kendisi istemedi!"

RAFA SILVA SÜRECİ NEDİR?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a rest çeken Rafa Silva, bir süre antrenmanlara katılmamış ve ardından da takımdan ayrılmak istediğini belirtmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

RAFA SILVA'DA SON DURUM HANGİ YÖNDE?
Beşiktaş'ın, yıldız hücumcu ile ara transferde vedalaşması bekleniyor.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
