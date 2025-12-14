Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Rafa Silva sözleri: "Kendisi istemedi!"

Beşiktaş'ta Rafa Silva gündemi devam ediyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın kendi isteğiyle Trabzon deplasmanına gelmediğini anlattı ve Portekizli yıldızın dilediği zaman takıma girebileceğini söyledi.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN RAFA SILVA SÖZLERİ

"Son haftalarda takım iyi durumda. Sonuçlandıramadığımız zaman problem oluyor. İyi hazırlandık müsabakaya, kendi oyunumuzu oynayacağız. Emirhan'ı oynatıyoruz, daha farklı bir format. Trabzonspor iyi bir takım. Bakalım, inşallah şartlar bizim için iyi olur. Cengiz ve Jota ilk yarıyı kapattı. El Bilal ve Ndidi, Afrika Kupası'na gidecek. Son iki maçta bayağı bir eksik olacak. Rafa Silva ile hafta arası konuştuk. Hazır olmadığını ve kadroya girmek istemediğini söyledi. Kendisi hazır olduğunu söylerse alırız kadroya. Bizim için problem yok."

RAFA SILVA SÜRECİ NEDİR?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a rest çeken Rafa Silva, bir süre antrenmanlara katılmamış ve ardından da takımdan ayrılmak istediğini belirtmişti.